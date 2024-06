En redes sociales Karla Panini, de nueva cuenta, está acaparando las tendencias debido a los rumores que dicen que su esposo Américo Garza le fue infiel con famosa tiktoker de Honduras.

“Lo que mal empieza, mal termina”, dicen los internautas haciendo referencia a que Panini le “bajó” el esposo a su mejor amiga Karla Luna antes de que ésta falleciera por cáncer y ahora ella es víctima de una supuesta infidelidad.

¿Américo Garza le fue infiel a Karla Panini?

La nueva controversia hasta el momento va así: una tiktoker hondureña, llamada Estefany Mendoza, de 22 años, exhibió lo que parecer ser una conversación que sostuvo con Américo en el que se hablan íntimamente y la “pretende”, incluso él la invita a México.

“Te toca Karla Panini. Hagan viral esto que tengo pruebas que Américo me pretende”, dijo en uno de los tres videos que Mendoza compartió, refiriéndose a que en esta ocasión ella es la afectada por infidelidad como en algún momento lo fue Luna.

En el clip, Estefany mostró capturas de pantalla de sus pláticas con Américo, incluidos mensajes en los que él le pide conocerla personalmente e intercambiar números telefónicos, a lo que parece que la tiktoker accedió porque también compartió capturas de sus charlas en Whatsapp .

“Me encantas, no me importa que estés chiquita”, supuestamente Garza, de 40 años, le escribió en uno de dichos mensajes.

Con la publicación de los chats la polémica recién comenzaba, ya que, después de viralizarse los videos, Estefany se puso en contacto con Panini para informarle lo que según hacía su esposo y se burló de que le había “llegado el día” de pagar lo que le había hecho a Karla Luna antes de morir: “Justicia para Karla Luna”, le dijo Mendoza.

“Tu esposo no te es fiel. Te llegó tu día. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia, si no me hubiera llevado a México. Justicia para Karla Luna”, le escribió.

¿Qué dice Karla Panini de la supuesta infidelidad?

Ante la polémica por la supuesta infidelidad, Karla Panini se pronunció al respecto en redes sociales, publicando capturas de pantalla de mensajes de Estefany en los que ella le hablaba de la infidelidad de Américo y burlándose de ellas.

Asimismo, dijo que Estefany era una de las muchas mujeres que querían ganar fama en internet creando una polémica entre ellos.

Aprovechando de sus habilidades humorísticas, Panini montó una escena con Américo para burlarse de las revelaciones de Estefany; en varios videos, Panini finge reclamarle a Américo por el supuesto engaño: "¿Con que traspasando fronteras? Vas a dar una explicación a mí y a todas las seguidoras. Nos merecemos una explicación”, dice Karla en uno de los clips.

Su scketch improvisado continúa con un fragmento en el que Garza hace comentarios despectivos sobre Centroamérica, insinuando que jamás haría nada para traer algo tan “feo” a México.

Tras burlarse de la situación e intentar dejar en vergüenza a Mendoza por sus publicaciones, ésta última reveló en sus redes sociales que Panini la había bloqueado de Instagram.

Estefany Mendoza escribió una de las últimas publicaciones vinculadas a la polémica, en Instagram sobre el perfil de Panini, en el que volvió a hacer referencia sobre la infidelidad de Américo hacia Karla Luna y la forma en que Panini la traicionó y le “robó el novio a su mejor amiga” antes de que ésta falleciera.

“Utiliza el sarcasmo para defenderse ‘riéndose’, obvio ríe para no llorar , metiéndose con el físico de las personas, si ser NALGONA, es ser gorda, pues todas queremos estarlo. Diciendo que lo que quiero es seguidores, yo ya tenía por ‘gorda’ y por bonita, en cambio, ella no se dio a conocer por ninguno de los dos aspectos, sino por traicionar a su mejor amiga, por meterse y robarle el novio. Invito a Américo a que salga a dar la cara. Ah, y Karla, acepta que todo en la vida se paga y se devuelve”.

En las últimas horas Karla ha compartido en sus stories de Instagram capturas de los chats en Instagram de Américo con Estefany, señalando que las capturas que mostró la joven en sus videos son falsas y editadas con supuestas pláticas con el empresario regiomontano.

Asimismo, ha intentado evidenciar que Estefany sólo quizo atraer atención a base de mentiras y chantajes. En stories de Instagram también se tomó el tiempo para burlarse del peso y tipo de cuerpo de Mendoza, diciéndole que para que tenga "exito con los hombres" debería adelgazar, "compactarse" y reducir el tamaño de sus brazos.

Por su parte, los internautas de TikTok y X decidieron creerle a la joven hondureña y aprovecharon sus revelaciones para reafirmar el odio que le tienen y el rencor que "no moirá" por haberle "bajado al esposo" a su amiga Karla Luna.

Los usuarios de redes sociales han dicho que le está cayendo el karma a Panini y que su relación con Américo va a terminal tan mal como comenzó hace algunos años, cuando ambos "traicionaron" a Luna en su lecho de muerte.