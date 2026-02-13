El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

" ¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! ", dijo el presidente en la red social Truth Social.

Y agregó: "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo"

Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo llegó a calificar como "una horrible elección".

