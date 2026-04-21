Como parte del cierre de la etapa regular del Torneo Clausura 2026, la noche de este martes 21 de abril el León se enfrentará contra el América en la penúltima jornada que es clave para definir su avance a la Liguilla.

La jornada 16 será una de las que tengan mayor actividad, ya que entre hoy y mañana se disputarán 9 partidos.

¿Dónde ver León vs América de la Liga MX?

El León se jugará todo en la cancha para llevarse los tres puntos y obtener su pase directo, la disputa conta las Águilas la podrás ver sólo por televisión de paga.

Dónde ver EN VIVO : FOX +, Star TV, Totalplay

: FOX +, Star TV, Totalplay Vía streaming: Fox ONE

Hora: 9:06 de la noche

Sede: Estadio León

¿Qué partidos se juegan en la jornada 16 del Clausura 2026?

Los partidos de la Jornada 16 rumbo a la Liguilla son:

Martes 21 de abril

Pumas vs Juárez: 7:00 pm

Querétaro vs Cruz Azul : 7:00 pm

: 7:00 pm Monterrey vs Puebla: 9:05 pm

León vs América: 9:06 pm

Miércoles 22 de abril

San Luis vs Santos: 7:00 pm

Mazatlán vs Toluca : 7:00 pm

: 7:00 pm Atlas vs Tigres: 7:00 pm

Necaxa vs Chivas : 9:05 pm

: 9:05 pm Tijuana vs Pachuca: 9:06 pm

¿Qué equipos tienen asegurado su pase directo a la Liguilla?

Hasta el momento los cuatro equipos que pueden presumir su pase directo a la Liguilla del Clausura 2026 son:

Como súper líder están las Chivas Rayadas del Guadalajara con 34 puntos

Rayadas del Guadalajara con 34 puntos Los Tuzos del Pachuca con 31

con 31 Los Pumas de la UNAM con 30

de la UNAM con 30 La Máquina del Cruz Azul con 29

¿Cuáles son los equipos que buscan pasar a la Liguilla del Clausura 2026?

Los resultados de la jornada 16 y 17 serán definitorias para: