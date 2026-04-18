En su antepenúltimo juego de la temporada regular del Clausura 2026, la Máquina Cementera del Cruz Azul recibirá este fin de semana a los Xolos de Tijuana para amarrar su puesto como uno de los líderes de la Liga MX.

El partido de estos equipos sucederá de forma simultánea al de Necaxa vs Tigres en plena jornada 15.

¿Cuándo juegan Cruz Azul vs Tijuana y dónde verlos en México?

Cruz Azul vs Tijuana juegan este sábado 18 de abril, su partido será transmitido por televisión abierta y plataformas de streaming.

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Horario: 5:00 pm , tiempo Ciudad de México

, tiempo Ciudad de México Dónde ver en México: Canal 5, TUDN y VIX

¿Dónde transmitirán EN VIVO Cruz Azul vs Tijuana desde Estados Unidos?

La afición de estos equipos rebasa fronteras por lo que te damos el dato dónde podrás ver a estos equipos mexicanos desde el país vecino del norte.

Transmisión EN VIVO en Estados Unidos: TUDN y TUDN App

Cabe recordar que durante la Apertura 2025, este par se enfrentó en casa de los Xolos donde la Máquina cayó 2-0.

Sin embargo, la revancha llegó en el Clausura 2025 donde Cruz Azul se impuso 3 goles a 2 en el estadio del Tijuana.

¿Cómo van en la tabla de la Liga MX 2026?

A dos jornadas de concluir la fase regular del Clausura 2026, la Máquina se mantiene firme en el top de la tabla de posiciones de la Liga MX, con el segundo puesto. Sólo tres puntos por debajo de las Chivas Rayas del Guadalajara que se mantienen como súper líderes, con 31 puntos.

Mientras que el rival a vencer está el lugar 10 con 18 puntos.

Por arriba del Tijuana está el León, Atlas y América con 19 puntos respectivamente, lo que mantiene la esperanza que esta jornada 15 sacuda la tabla para que los equipos se reacomoden en vísperas de pasar a la Liguilla.