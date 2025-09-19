Las swifties amantes del deporte tienen la esperanza que el medio tiempo del Super Bowl LX de 2026 que se realizará en Levi's Stadium, en Santa Clara, California, esté a cargo de Taylor Swift, pero los rumores indican que los organizadores tienen otros planes.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el portal Page Six, la estrella que deslumbrará a los asistentes del mayor evento deportivo en Estados Unidos, podría ser la cantante británica Adele.

Mencionan que los especialistas en la NFL han afirmado que es un hecho que Adele se presente en el tan codiciado show que dura aproximadamente 13 minutos, pero reconocer que aún hay quienes a pesar de los señalamientos aseguran que no hay un contrato firmado.

Entre las señales que indican que la británica podría estar en el Super Bowl del próximo año, es que las fuentes del portal han afirmado haber escuchado conversaciones de personas cercanas al evento

Además, se menciona que la decisión de contratarla podría influir el que Rich Paul, novio de Adela, es uno de los agentes deportivos más influyentes y que la cantante ha asistido como público a los anteriores juegos.

Aunque este tema de quien será la estrella contratada para el medio tiempo del Super Bowl LX, la NFL suele manejarlo con mucha discreción, cabe recordar que entre otros nombres que han sonado también está el de Taylor Swift.

La idea de que este año, la cantante pise el escenario de este evento deportivo ser fortaleció hace unas semanas luego de que Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas Chiefs, entregara el anillo de compromiso a Taylor.

Sin embargo, a la fecha los nombres siguen en el aire dado a que la temporada de futbol americano está por empezar.

Lo único cierto hasta el momento es que la disputa deportiva en 2026 se realizará en la casa de los 49ers de San Francisco, el domingo 8 de febrero.