TE RECOMENDAMOS

Buscador de folio Beca Rita Cetina 2026: Link oficial actualizado para consultar resultados

Buscador de folio Beca Rita Cetina 2026: Link oficial actualizado para consultar resultados

¿Cómo tramitar la cédula profesional en línea en 2026? Guía paso a paso y requisitos

¿Cómo tramitar la cédula profesional en línea en 2026? Guía paso a paso y requisitos

¿Cómo registrar mi línea telefónica con mi CURP? Requisitos para evitar quedarte sin servicio

¿Cómo registrar mi línea telefónica con mi CURP? Requisitos para evitar quedarte sin servicio

Maestro revisa mochilas de alumnos en secreto y desata indignación en Sonora

Maestro revisa mochilas de alumnos en secreto y desata indignación en Sonora

Mundial 2026 en CDMX: ¿dónde estarán las pantallas gigantes y qué conciertos habrá en el Fan Fest?

Mundial 2026 en CDMX: ¿dónde estarán las pantallas gigantes y qué conciertos habrá en el Fan Fest?

Patrullas de Chihuahua con logotipo de la Policía de Nueva York desatan controversia; Sheinbaum responde

Patrullas de Chihuahua con logotipo de la Policía de Nueva York desatan controversia; Sheinbaum responde

La afición mexicana de futbol se prepara conocer este domingo al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX, la tensión seguirá en aumento luego de que en el partido de ida contra quedaran empates, 0-0.

La gran final del torneo será en Ciudad Universitaria donde su afición promete abarrotar el estadio con el sueño de llevarse su octavo título, sin embargo, en redes la Máquina se muestra aguerrida porque van por la décima copa a su casa.

¿Dónde ver gran final Pumas vs Cruz Azul?

Alístate para ver sin falta por televisión abierta el partido de vuelta de este gran torneo, donde Pumas escaló posiciones hasta terminar como superlíder en la temporada regular y Cruz Azul quedó en el tercer puesto.

  • Fecha: 24 de mayo
  • Horario: 7:00 de la noche
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión EN VIVO: Azteca Deportes
  • Vía streaming: VIX

La histórica rivalidad entre estos equipos aumentó el pasado viernes luego de que medios especializados reportaran que Efraín Juárez, director técnico de los universitarios, arremetió contra el equipo de Joel Huiqui afirmando que las Chivas Rayadas del Guadalajara deberían haber sido sus rivales este fin de semana dado que la Máquina se habría beneficiado del arbitraje en la semifinal.

Polémica que no sólo explotó en redes sino también orilló a que los Celestes exigieran la intervención de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol tras dichas declaraciones.

En medio de ello, las especulaciones sobre cuál equipo será el campeón de la temporada se mantienen divididas, sin embargo, las estadísticas de la final de ida del pasado jueves 21 de mayo disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes muestran al Cruz Azul con mayor precisión en sus pases.

Además, la imparable Máquina se mostró con mayor control del balón durante los casi 90 minutos de juego, aunque no la tuvieron fácil con los universitarios que evitaron que marcaran el gol que habría marcado toda la diferencia para este domingo.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]