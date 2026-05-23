La afición mexicana de futbol se prepara conocer este domingo al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX, la tensión seguirá en aumento luego de que en el partido de ida Cruz Azul contra Pumas quedaran empates, 0-0.

La gran final del torneo será en Ciudad Universitaria donde su afición promete abarrotar el estadio con el sueño de llevarse su octavo título, sin embargo, en redes la Máquina se muestra aguerrida porque van por la décima copa a su casa.

¿Dónde ver gran final Pumas vs Cruz Azul?

Alístate para ver sin falta por televisión abierta el partido de vuelta de este gran torneo, donde Pumas escaló posiciones hasta terminar como superlíder en la temporada regular y Cruz Azul quedó en el tercer puesto.

Fecha: 24 de mayo

Horario: 7:00 de la noche

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión EN VIVO: Azteca Deportes

Vía streaming: VIX

La histórica rivalidad entre estos equipos aumentó el pasado viernes luego de que medios especializados reportaran que Efraín Juárez, director técnico de los universitarios, arremetió contra el equipo de Joel Huiqui afirmando que las Chivas Rayadas del Guadalajara deberían haber sido sus rivales este fin de semana dado que la Máquina se habría beneficiado del arbitraje en la semifinal.

Polémica que no sólo explotó en redes sino también orilló a que los Celestes exigieran la intervención de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol tras dichas declaraciones.

En medio de ello, las especulaciones sobre cuál equipo será el campeón de la temporada se mantienen divididas, sin embargo, las estadísticas de la final de ida del pasado jueves 21 de mayo disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes muestran al Cruz Azul con mayor precisión en sus pases.

Además, la imparable Máquina se mostró con mayor control del balón durante los casi 90 minutos de juego, aunque no la tuvieron fácil con los universitarios que evitaron que marcaran el gol que habría marcado toda la diferencia para este domingo.