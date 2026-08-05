La asociación de ligas europeas de fútbol pidió una reforma de la gobernanza de la FIFA el miércoles, lo que se suma a la creciente presión sobre el presidente Gianni Infantino tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo.

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Infantino habría celebrado una reunión con altos cargos en Rabat, Marruecos, el mismo día en que European Leagues —que incluye competiciones de primer nivel como la Liga Premier, La Liga y la Serie A— calificó la propuesta de “peligrosa” y afirmó que apuntaba a preocupaciones más profundas sobre cómo opera el organismo rector del fútbol mundial.

La asociación indicó que el plan planteaba “ serias dudas sobre la gobernanza, la cultura interna y la toma de decisiones de la FIFA”.

“Ahora más que nunca, la FIFA requiere una reforma de la gobernanza que garantice que todas las partes interesadas pertinentes tengan un papel formal en las decisiones que dan forma al futuro de nuestro deporte”, sostuvo European Leagues.

En el comunicado, European Leagues arremetió contra la posibilidad de ampliar aún más la Copa del Mundo a 64 selecciones y señaló que “ no se debe permitir que la FIFA siga tomando decisiones unilateralmente disruptivas”.

Añadió que, hasta que hubiera una reforma, rechazaría la “expansión o creación” de competiciones de la FIFA.

¿Qué dijo Luis Figo sobre Gianni Infantino y por qué pidió su renuncia?

La estrella de Portugal y del Real Madrid Luis Figo también pidió que Infantino dimitiera, afirmando que había “ degradado el cargo”.

Más tarde el miércoles, la FIFA negó un reporte de medios británicos que sugería que Infantino, al buscar apoyo para su presidencia, había ofrecido a Marruecos la organización de la final en la Copa del Mundo de 2030. España, Portugal y Marruecos son los principales coanfitriones de la edición de 2030. Marruecos espera albergar la final en el previsto Estadio Rey Hassan II, con capacidad para 115.000 espectadores, cerca de Casablanca; España tiene al menos dos candidatos: los estadios del Real Madrid y del Barcelona.

FIFA responde a las acusaciones sobre la final del Mundial 2030

Un portavoz de la FIFA dijo que es “falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”.

European Leagues es la entidad más reciente en condenar los planes de Infantino tras una semana tumultuosa, que ha suscitado dudas sobre su presidencia de la FIFA de cara a las elecciones de marzo.

El organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, ha ejercido la presión más intensa al votar a favor de boicotear la Copa del Mundo si Infantino seguía adelante con los controvertidos planes de vender beneficios de su principal competición a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría torneos.

Incluso después de que Infantino diera marcha atrás, la UEFA afirmó que había perdido la confianza en el liderazgo de la FIFA, lo que posiblemente allane el camino para un desafío a su presidencia. El organismo rector del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe ( CONCACAF ) también declaró que el liderazgo de la FIFA había “dejado de poner al fútbol en primer lugar”.

Las divisiones internas en la FIFA que complican el futuro de Gianni Infantino

El martes, altos funcionarios de la FIFA como Arsène Wenger y el secretario general Mattias Grafström se distanciaron de los planes de la FFE, lo que subrayó divisiones dentro de la organización que ya eran evidentes cuando el principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, renunció la semana pasada y el director de operaciones, Kevin Lamour, afirmó que el personal fue “engañado” por la falta de transparencia del presidente.

La cumbre del miércoles en Rabat fue calificada como una “reunión de crisis” en reportes de prensa, en medio de la creciente expectativa de que Infantino sea desafiado en las elecciones del próximo año, cuando aspiraba a ganar un cuarto y último mandato.