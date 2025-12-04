El Manchester United y el West Ham empataron 1-1 este jueves por la 14ª jornada de la Premier League, un resultado que mantiene a los Diablos Rojos fuera de los puestos de clasificación a Liga de Campeones.

Pese a ocupar la octava posición y a haberse dejado dos puntos, el United queda a solo dos unidades del Chelsea, que marca el Top 4 del apretado campeonato inglés.

Los hombres entrenados por el portugués Ruben Amorim se adelantaron gracias a Diogo Dalot, que aprovechó un rebote tras disparo del brasileño Casemiro (58'). Pero, en la recta final del partido, el centrocampista francés Soungoutou Magassa igualó el partido (83').

El Manchester United cerrará el lunes la 15ª jornada en casa del colista Wolverhampton. El West Ham, que pese al punto cosechado en Old Trafford sigue en puestos de descenso (18º), visitará al Brighton (7º).

- Martes:

AFC Bournemouth 0

Everton 1 Grealish (78)

Fulham 4 Smith-Rowe (45+1), Iwobi (57), Chukwueze (72, 78)

Manchester City 5 Haaland (17), Reijnders (37), Foden (44, 48), Berge (54 en contra)

Newcastle 2 Guimaraes (71), Gordon (86 de penal)

Tottenham 2 Romero (78, 90+5)

- Miércoles:

Arsenal 2 Merino (11), Saka (90+1)

Brentford 0

Brighton 3 van Hecke (9, 83), Torres (29 en contra)

Aston Villa 4 Watkins (37, 45+7), Onana (60), Malen (78)

Wolverhampton 0

Nottingham 1 Jesus (72)

Burnley 0

Crystal Palace 1 Muñoz (44)

Leeds 3 Bijol (6), Tanaka (43), Calvert-Lewin (72)

Chelsea 1 Neto (50)

Liverpool 1 Mukiele (81 en contra)

Sunderland 1 Talbi (67)

- Jueves:

Manchester United 1 Dalot (58)

West Ham 1 Magassa (83)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 33 14 10 3 1 27 7 20

2. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16

3. Aston Villa 27 14 8 3 3 20 14 6

4. Chelsea 24 14 7 3 4 25 15 10

5. Crystal Palace 23 14 6 5 3 18 11 7

6. Sunderland 23 14 6 5 3 18 14 4

7. Brighton 22 14 6 4 4 24 20 4

8. Manchester United 22 14 6 4 4 22 21 1

9. Liverpool 22 14 7 1 6 21 21 0

10. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2

11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5

12. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1

13. Brentford 19 14 6 1 7 21 22 -1

14. AFC Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3

15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3

16. Nottingham 15 14 4 3 7 14 22 -8

17. Leeds 14 14 4 2 8 16 26 -10

18. West Ham 12 14 3 3 8 16 28 -12

19. Burnley 10 14 3 1 10 15 28 -13

20. Wolverhampton 2 14 0 2 12 7 29 -22

bds/dam