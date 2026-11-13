Tras perder 2-0 contra Chile el pasado 6 de octubre, la Selección Mexicana volverá a la cancha para enfrentarse a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aquí te contamos cuándo y a qué hora será el partido, así como los canales y plataformas donde podrás verlo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde se juega México vs. Jamaica?

México se enfrentará a Jamaica el sábado 14 de octubre en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

¿A qué hora juega México vs. Jamaica?

El partido entre México y Jamaica se llevará a cabo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Jamaica?

Podrás disfrutar del partido México vs. Jamaica en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

Canal 5

TV Azteca

Prime Video

Claro Sports

TUDN

ViX Premium

¿Qué pasa si México pierde contra Jamaica?

El periodista deportivo John Sutcliffe expresó durante su intervención en el programa Futbol Picante que, si México pierde contra Jamaica, Rafa Márquez podría perder su puesto como director técnico.

“Hay dueños que piensan que, si no se avanza contra Jamaica, le costaría la chamba a Rafa. Hay que recordar que hay una gran diferencia entre ser empleado, jefe, director, CEO y dueño. Yo sí creo que para que este proceso continúe es obligatorio para Rafa eliminar a Jamaica”, dijo.

Previamente, se había señalado que el plan era que Rafa Márquez llegara como director técnico de la Selección Mexicana al Mundial de 2030.

¿Cuándo es el partido de vuelta contra Jamaica?

El partido de vuelta contra Jamaica se jugará el martes 17 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

¿Quiénes son los convocados para los partidos contra Jamaica?

Guardametas:

Raúl Rangel (Chivas)

Óscar García (León)

Álex Padilla (Athletic Club)

Defensas:

César Montes (Lokomotiv)

Johan Vásquez (Genoa)

Rodrigo Huescas (Copenhague)

Kevin Álvarez (América)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Diego Campillo (Guadalajara)

Jesús Orozco (Cruz Azul)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Centrocampistas:

Luis Romo (Guadalajara)

Santiago Sandoval (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Erik Lira (Cruz Azul)

Andrés Montaño (Cruz Azul)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Erick Sánchez (América)

Delanteros: