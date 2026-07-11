El duelo entre Argentina vs Suiza ha generado gran expectativa entre los aficionados al futbol. Mientras la Selección Argentina parte como favorita debido a la calidad de su plantel y su historial reciente, muchos seguidores aún se preguntan quién podría ganar este duelo de cuartos de final del Mundial 2026; esto es lo dice la Inteligencia Artificial (IA) sobre el partido.

¿Quién ganará el Argentina vs Suiza según la IA? Para determinar el probable resultado la IA analizó el rendimiento reciente de ambos equipos, sus estadísticas y antecedentes.

¿Quién ganará el Argentina vs Suiza según la IA?

De acuerdo con el análisis realizado por distintos modelos de inteligencia artificial, Argentina tiene mayores probabilidades de quedarse con la victoria.

La predicción se basa en factores como:

El rendimiento reciente de ambas selecciones.

La calidad y profundidad de la plantilla.

El historial en competiciones internacionales.

La eficacia ofensiva y defensiva.

El desempeño en partidos de alta exigencia.

En la mayoría de las simulaciones, Argentina aparece como favorita para avanzar o imponerse en el marcador, aunque la IA también considera que Suiza tiene argumentos para complicar el encuentro.

¿Qué porcentaje de posibilidades tiene cada selección?

Las simulaciones de inteligencia artificial suelen otorgar una ventaja a la Albiceleste.

Una proyección aproximada sería:

Argentina gana: 65-70%

65-70% Empate: 20-25%

20-25% Suiza gana: 10-15%.

¿Cuál sería el marcador según la IA?

Entre los posibles resultados destacan:

Argentina 2-0 Suiza

Argentina 2-1 Suiza

Argentina 1-0 Suiza.

¿Por qué Argentina es favorita?

La IA identifica varios factores que colocan a Argentina como favorita:

Mayor experiencia internacional

Plantilla con figuras de talla mundial

Solidez defensiva

Capacidad para definir partidos cerrados.

¿Puede Suiza dar la sorpresa?

Sí. Aunque Argentina parte como favorita, la inteligencia artificial advierte que Suiza es una selección muy ordenada tácticamente, con capacidad para defender bien y aprovechar los espacios al contragolpe.

Si logra neutralizar el ataque argentino y mantiene el partido parejo durante gran parte del encuentro, podría complicar el pronóstico.