Suiza goleó por 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles en un duelo europeo por el parejo Grupo B, que se destrabó en los minutos finales y acercó a la Nati a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero sufrió para sacar el cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a la Copa del Mundo.

Con resultado a favor, Suiza se soltó y tras una jugada de varios toques Rubén Vargas (84') remató rastrero para el 2-0. Manzambi repitió en el marcador a los 90' y Granit Xhaka anotó de penal en el último minuto del adicional. Emir Mahmic puso el tanto bosnio a los 90+3'.

En el debut de Edin Dzeko en Norteamérica 2026, Bosnia impuso su ley de control en defensa en el primer tiempo pero fue incapaz de aguantar el vendaval de ataque que los dirigidos por Murat Yakin mostraron tras sacudirse la presión por no poder anotar.

Suiza se negó a repetir el traspié que protagonizó en su estreno en la Copa cuando el Qatar del español Julen Lopetegui le sacó un agónico empate 1-1.

Y las respuestas a la falta de gol de los suizos estaba en el banco. Manzambi y Vargas surgieron del banquillo en el complemento para cambiar un partido que en la primera mitad tuvo en Dan Ndoye, delantero del Nottingham Forest, el motor ofensivo de los helvéticos.

Para el combinado de los Balcanes la derrota fue castigo a un mezquino planteamiento táctico que especuló con la desesperación de un rival que en el momento justo sacó a relucir su chapa de favorito en la serie.

Sin embargo, el empate en el primer partido de la serie ante el coanfitrión Canadá los mantiene en carrera por la siguiente fase del torneo.

Alineaciones:

Suiza: Kobel - Widmer (Jaquez 86), Elvedi, Akanji, R. Rodriguez - Aebischer (Sow 72), Xhaka (cap) - Freuler - Ndoye (Manzambi 72), Embolo (Itten 89), Rieder (Vargas 72). DT: Murat Yakin.

Bosnia-Herzégovina: Vasiljev - Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac - Memic, Tahirovic (Basic 63), Sunjic (Hadziahmetovic 86), Alajbegovic (Mahmic 90+1) - Demirovic (Lukic 86), Dzeko (cap) (Bajraktarevic 64). DT: Sergej Barbarez.