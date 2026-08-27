Miles de personas que planean viajar a Estados Unidos dudan si la reciente suspensión de citas para algunos trámites migratorios también afectará a quienes buscan obtener o renovar la visa de turista.

La inquietud surgió luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos informara una pausa temporal en las citas para visas de inmigrante a nivel mundial mientras capacita a su personal consular en nuevos procedimientos.

Sin embargo, no tienes que preocuparte. La medida no está dirigida a las visas de turista B1/B2 ni a otras visas de no inmigrante utilizadas para viajes temporales.

Por ello, quienes en México tienen programada una cita para solicitar la visa por primera vez o realizar una renovación no han sido incluidos en el anuncio de suspensión. La suspensión se enfoca en trámites relacionados con la residencia permanente en Estados Unidos.

¿Qué citas de visas fueron suspendidas temporalmente?

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Estado, las citas para visas de inmigrante fueron ajustadas temporalmente debido a un programa de capacitación para funcionarios y empleados consulares.

El objetivo es aplicar nuevos procedimientos de revisión relacionados con la evaluación de posibles cargas para los programas de asistencia pública de Estados Unidos.

La dependencia señaló además que, cuando existe alguna modificación en una entrevista ya programada, las embajadas y consulados notifican directamente a los solicitantes afectados.

Según versiones citadas por medios estadounidenses, algunas citas de visas de inmigrante habrían sido canceladas durante las últimas semanas de agosto mientras concluye el proceso de capacitación.

¿La visa de turista está incluida?

No. La visa de turista B1/B2 forma parte de la categoría de visas de no inmigrante, es decir, permisos destinados a personas que viajan a Estados Unidos por tiempo limitado para actividades como turismo, visitas familiares, compras, negocios o tratamientos médicos.

El Departamento de Estado establece que las visas de no inmigrante son diferentes a las visas de inmigrante, las cuales están diseñadas para personas que buscan mudarse de manera permanente a Estados Unidos. Hasta ahora, el anuncio de ajustes en las citas se refiere únicamente a los procesos de inmigración y no a los trámites turísticos.

Quienes tengan una cita para tramitar la visa americana por primera vez o para renovar una visa B1/B2 deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la embajada o consulado correspondiente, pero no existe un anuncio general sobre la cancelación de estos trámites en México.

Diferencia entre una visa temporal y una visa de inmigrante

Las visas estadounidenses se dividen en dos grandes categorías: no inmigrantes e inmigrantes. La principal diferencia radica en el propósito del viaje y el tiempo de permanencia permitido en el país.

Las visas de no inmigrante son para estancias temporales e incluyen la visa B1/B2 de turismo y negocios, las visas F-1 para estudiantes, las M-1 para estudios vocacionales y las H-2A y H-2B dirigidas a trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas.

Por otro lado, las visas de inmigrante están destinadas a personas que buscan vivir permanentemente en Estados Unidos y obtener eventualmente una Green Card. Dentro de esta categoría se encuentran las visas para familiares de ciudadanos o residentes permanentes, así como las visas de empleo EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 y EB-5.

¿Qué deben hacer los solicitantes en México?

Si tu trámite corresponde a una visa de turista B1/B2, una renovación o cualquier otra visa temporal, lo más recomendable es revisar regularmente el sistema oficial de citas y el correo electrónico registrado en tu solicitud. En caso de existir algún cambio, la representación consular correspondiente será la encargada de comunicarlo directamente.