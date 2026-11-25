¿Estás listo para las compras navideñas? Este fin de semana llega el Black Friday a México y, si quieres aprovechar las promociones y los descuentos, aquí te compartimos qué bancos ofrecen meses sin intereses y cuáles son las tarjetas participantes.

BBVA

Si tienes una tarjeta de crédito BBVA, puedes aprovechar la promoción para realizar compras este 27 de noviembre en una sola exhibición y comenzar a pagarlas hasta marzo de 2027 a 3 meses sin intereses.

¿Cómo funciona la promoción?

Para acceder a este beneficio, debes activarlo en la App BBVA durante cualquiera de los siguientes periodos:

Antes del Black Friday: del 24 al 26 de noviembre de 2026.

del 24 al 26 de noviembre de 2026. Después del Black Friday: del 1 al 9 de diciembre de 2026.

Si no activas la promoción durante alguno de estos periodos y realizas tu compra el 27 de noviembre, no podrás acceder al beneficio.

La promoción aplica únicamente para compras de pago en una sola exhibición por un monto mínimo de $3,500.

Tarjetas participantes: Start, Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum, Infinite y Vive. La promoción incluye tarjetas físicas y digitales.

Para conocer más detalles, visita la página oficial del banco.

Mercado Pago

Mercado libre también ofrecerá una promoción de hasta 24 meses sin intereses al pagar con tarjeta de crédito de Mercado Pago.

De acuerdo con su página oficial, su temporada de Black Friday será del 23 al 25 de noviembre.

Para conocer más detalles, visita la página oficial de Mercado Libre.