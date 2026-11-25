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Este jueves 26 de noviembre es Día de Acción de Gracias o Thanksgiving en Estados Unidos, una de las celebraciones oficiales más importantes y celebradas en el país, establecidas en la ley federal 5 USC 6103.
Debido a que es un feriado federal, los empleados del gobierno no trabajarán, incluidos todos aquellos que laboran en las embajadas y consulados de Estados Unidos en México.
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Precisamente, en un anuncio emitido este miércoles, la Embajada de Estados Unidos en México anunció la suspensión de sus actividades de rutina para el jueves 26 y el viernes 27, éste último por ser Black Friday o Viernes Negro, aunque no es feriado federal.
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“Con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias, la Sección de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses de la Embajada de Estados Unidos en México permanecerá cerrada para servicios de rutina el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre de 2026”, anunció la embajada.
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¿Qué pasará con las citas y trámites en la Embajada de Estados Unidos en México?
Tras el anuncio de suspensión de labores han circulado dudas sobre lo que ocurrirá con las citas y trámites que realizar en esta fecha.
De acuerdo con lo establecido en la página de la Embajada estadounidense en México, los trámites y citas están bloqueadas de antemano en el sistema en días feriados federales por lo que no hay manera de que haya citas agendadas para Thanksgiving, lo mismo ocurre para los trámites de visa.
Según señala la sección de Servicios de Visas de la Embajada, los consulados no operan para entrevistas ni trámites en los días de asueto federal.
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Cuando una oficina cierra de manera inesperada o de último momento en un día laboral, la embajada o el consulado se encarga de emitir avisos a la ciudadanía sobre programaciones de forma directa y personalizada a través de notificaciones por correo, por gestión de citas en el Sistema Oficial de Información de Visas del Departamento de Estado o en un centro de atención oficial.
Esto podría ocurrir con las citas y trámites agendados para el viernes 27, que no es un día de asueto reconocido por la ley federal. Si tienes agendado acudir a la embajada o consulado para alguna diligencia el viernes, espera una reagendación o un aviso sobre lo que podría ocurrir con tu cita.
La embajada pondrá a disposición de los ciudadanos estadounidenses sus canales de comunicación en caso de que lo requieran durante ambos días de cierre, según anunció la embajada.
“Los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia pueden comunicarse con nosotros al (55) 2579 2000”, señala la embajada en su comunicado.
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