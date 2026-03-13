Enviar dinero desde Estados Unidos a México sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso para millones de familias, sin embargo, las comisiones, el tipo de cambio y los intermediarios pueden hacer que el dinero que llegue sea menor del esperado. Aquí te compartimos una guía que te orientará sobre cómo enviar dinero pagando menos comisiones, de acuerdo con las autoridades federales. ¡Toma nota de esta información!

La remesa es una transferencia de dinero enviada por migrantes desde el extranjero a su país de origen, la cual está destinada principalmente a familiares y con la que se busca ayudar a cubrir necesidades básicas, educación o inversión. La remesa es un pilar económico clave para muchas familias y suelen realizarse mediante transferencias electrónicas, bancos o servicios de envío.

Una de las dudas más frecuentes de los mexicanos que viven en Estados Unidos es cómo enviar dinero sin pagar tanto de comisiones (es decir, el cargo que cobran empresas, bancos o plataformas digitales por transferir dinero).

¿Cuánto cuesta enviar dinero de EU a México?

A mediados de julio de 2025, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruíz, compartió la información Quién es Quién en el Envío de Dinero; explicó que realizó un simulacro con un envío de 400 dólares a México, vía depósito a cuenta y en efectivo, considerando el tipo de cambio y cobro por comisión en ese momento.

Indicó que en envíos en efectivo la empresa que pagó más fue Pagaphone Smart Pay, que entregó $7,615.27 pesos; la que pagó menos fue Pangea Money Transfer, con $7,259.60 pesos (cobró más comisión). También, dijo que en depósitos a cuenta, Cloud Transfer Services pagó más, ya que entregó $7,615.27 pesos, mientras que Ria Money Transfer fue la que pagó menos (cobró más comisión), pues dio $7,254.78 pesos.

El titular de la Profeco mencionó que a través de la calculadora qqed.profeco.gob.mx se pueden comparar comisiones, tipo de cambio y simular la cantidad de pesos a recibir. Para conocer cuál es la que cobra más comisiones tienes que proporcionar los siguientes datos:

Monto

Ciudad de Estados Unidos desde la cual se envía el dinero a México.

Por ejemplo:

Si quieres enviar 1,000 dólares desde El Paso, Texas, quienes cobran más comisión son Xoom (cuenta bancaria, pago en ventanilla) con 14.29 dólares y Ria Money Transfer (efectivo/ cuenta bancaria) con 7 dólares.

Consejos para enviar dinero de Estados Unidos a México

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) aconseja a quienes deseen enviar dinero de Estados Unidos a México lo siguiente:

-Antes de decidir por algún servicio, pregunta cuál es la comisión que te cobrarán y verifica si no hay otros cargos que cubrir.

-Si tu envío no es urgente, considera opciones de entrega no inmediata, son más baratas.

-Compara entre diversas empresas de envío.

-La matrícula consular es aceptada como identificación, con ella podrás abrir cuentas en diversas instituciones bancarias. Pregunta en tu consulado cómo tramitarla.

-Comunícate con tus familiares en México y elijan juntos la mejor opción para el envío de dinero.

En caso de que recibas el dinero, la comisión aconseja:

-Saber la cantidad y el tiempo que tardarán en recibirlo.

-Avisar a la persona que se encuentra en el extranjero cuáles son las empresas que tienen puntos de pago en tu localidad.

-No permitir que la empresa donde cobres tu envío condicione el servicio, te obligue a comprar mercancía o a aceptar pagos en especie.