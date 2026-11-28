Las personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán el viernes 4 de diciembre de 2026 la segunda parte de su aguinaldo, luego de que el organismo modificara la fecha inicialmente prevista para este depósito. Pero, ¿cuánto te depositarán? ¿Quiénes recibirán aguinaldo de hasta 40 días? Te contamos todos estos detalles.

Después de varios días de espera, por fin los pensionados del ISSSTE recibirán su aguinaldo, pago correspondiente que llega a fin de año y que varios mexicanos utilizan para cubrir los gastos de las fiestas decembrinas.

Sin embargo, cada pensionado y jubilado recibirá un monto diferente, incluso, hay algunos a los se les entregará una aguinaldo de 40 días (si es segunda parte, será de 20 días).

¿Cuándo depositan la segunda parte del aguinaldo ISSSTE 2026?

El ISSSTE confirmó que el segundo depósito del aguinaldo se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026. La fecha fue modificada respecto a la programación que se había difundido previamente para el cierre de noviembre.

El Instituto informó que la dispersión se hará de manera independiente al pago ordinario de las pensiones. Esto significa que no debe confundirse con la mensualidad de diciembre, que se adelantó y fue depositada el viernes 27 de noviembre.

Con el depósito de diciembre, el organismo completará el pago de esta prestación correspondiente al ejercicio fiscal 2026 dentro del mismo año, por segundo año consecutivo.

¿Quiénes recibirán hasta 40 días de aguinaldo del ISSSTE 2026?

El Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre, contempla a distintos grupos de pensionistas que pueden recibir hasta 40 días de las cuotas que tengan asignadas.

Entre los beneficiarios considerados se encuentran:

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades del gobierno federal;

Personal de enlace y de mando, así como miembros del Servicio Exterior Mexicano en funciones dentro del país;

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que se encuentren en funciones en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero;

Personal militar en activo;

Personas físicas contratadas bajo régimen de honorarios, tanto en las dependencias y entidades federales como en el Servicio Exterior Mexicano;

Personas que reciban pensiones o haberes de retiro (militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal;

Trabajadores de categorías no previstas explícitamente, pero que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la normatividad aplicable.

¿El 4 de diciembre depositarán 40 o 20 días de aguinaldo?

Aunque el aguinaldo anual puede alcanzar el equivalente a 40 días de pensión, el segundo depósito del 4 de diciembre corresponde a la parte restante de la prestación. Toma en cuenta que hay pensionados cuyo aguinaldo puede ser menor al máximo establecido, por lo que su segunda exhibición dependerá de la cantidad que tengan reconocida.