¿Tu empresa te quiere entregar el aguinaldo en vales de despensa, tarjetas de regalo, productos o mercancías? El secretario de trabajo y previsión social, Marath Bolaños, precisó de qué forma debe entregar tu empresa o patrón el pago de esta prestación; entérate qué dice la ley y hasta cuándo tienen para darte el aguinaldo.

Millones de mexicanos ya esperan con emoción y ansias el pago de su aguinaldo con el fin de poder utilizarlo para cubrir los gastos que se aproximan, como la cena navideña y de fin de año, o bien, para los regalos de sus seres queridos.

Pero hay algo importante que debes saber sobre el depósito de esta prestación laboral: debe ser entregada de cierta forma y en determinado tiempo, ya que, de lo contrario, la empresa en la que trabajas estaría incurriendo en una falta.

¿Pueden pagar el aguinaldo 2026 con vales de despensa?

No, la empresa no puede sustituir el pago del aguinaldo por vales de despensa, tarjetas de regalo, productos, mercancías o cualquier otro artículo que represente un reemplazo del dinero.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ha aclarado que la prestación debe entregarse en dinero y no puede reemplazarse por productos o vales.

¿Qué dijo Marath Bolaños sobre el pago del aguinaldo con vales?

El secretario del Trabajo, Martha Bolaños, publicó un mensaje el 24 de noviembre de 2026 en el que respondió a una de las dudas más frecuentes de los trabajadores durante diciembre: si el patrón puede entregar el aguinaldo mediante vales, productos o mercancías.

“¿Te pueden pagar el aguinaldo con vales, productos o mercancías? La respuesta es no. Te explico cómo deben pagártelo”, planteó el funcionario al comenzar su explicación.

Bolaños precisó que existen alternativas electrónicas permitidas, como el depósito bancario, la tarjeta de débito y las transferencias.

Para utilizar estos medios, explicó, debe existir el consentimiento de la persona trabajadora y el patrón no puede trasladarle los gastos o comisiones que se generen por recibir el pago.

¿Qué pasa si tu empresa quiere darte vales y no dinero?

Si la empresa insiste en entregar únicamente vales o mercancías, puedes solicitar orientación a la PROFEDET para conocer las opciones disponibles y recibir asesoría sobre cómo proceder.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir el aguinaldo 2026?

El artículo 87 de la LFT establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre . Por lo tanto, las empresas no pueden posponer el pago hasta enero ni condicionarlo a que la compañía tenga utilidades o atraviese una buena situación económica. Además, Martha Bolaños precisó que la prestación también debe pagarse completa.

🤔 ¿Tienes dudas sobre cómo deben pagarte el aguinaldo? Te explico algo importante: esta prestación debe entregarse en dinero, por lo que no pueden sustituirla por vales, productos o mercancías. Si tienes alguna duda o no recibes tu aguinaldo correctamente, acércate a la @PROFEDET. Ahí puedes recibir asesoría gratuita. Recuerda: tienes derecho a recibir tu aguinaldo completo y en los términos que establece la ley. ¡Hazlo valer! 🇲🇽 — Marath Bolaños (@marathb) November 24, 2026

¿Cuánto te corresponde de aguinaldo en 2026?

La cantidad depende del salario que percibes y del tiempo que trabajaste durante el año. La LFT establece un mínimo equivalente a 15 días de salario para quienes cumplieron un año de servicios. Sin embargo, algunas empresas otorgan una cantidad mayor si así lo establecen sus contratos, condiciones laborales o políticas internas.