Este viernes 30 de octubre, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar estadounidense, a pesar de que los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que la economía mexicana creció más de lo esperado durante el tercer trimestre de 2026.

De acuerdo con Investing, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento de 3.2% a tasa anual durante el periodo de julio a septiembre.

Sin embargo, la moneda mexicana se encamina a su octava semana consecutiva de depreciación frente al dólar, mientras los inversionistas se mantienen atentos a posibles aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Pero ¿a cuánto está el dólar hoy 30 de octubre en México? Aquí te compartimos los precios de compra y venta en Banco Azteca, BBVA, Banamex y Banorte.

¿A cuánto está el dólar hoy 30 de octubre de 2026?

Durante la mañana de este viernes, el dólar se cotizaba alrededor de los 18.88 pesos por unidad, de acuerdo con Investing, después de cerrar la jornada del jueves cerca de los 18.8380.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio de referencia de 18.8148 pesos por dólar, correspondiente al FIX determinado por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en Banco Azteca hoy

Este 30 de octubre, el precio del dólar en Banco Azteca es de aproximadamente:

Compra: 17.00 pesos.

17.00 pesos. Venta: 19.39 pesos.

Precio del dólar en Banorte hoy

En Banorte, el dólar se cotiza en:

Compra: 17.60 pesos.

17.60 pesos. Venta: 19.10 pesos.

Precio del dólar en BBVA hoy

En BBVA, el tipo de cambio es de aproximadamente:

Compra: 17.94 pesos.

17.94 pesos. Venta: 19.07 pesos.

Precio del dólar en Banamex hoy

En Banamex, el dólar tiene los siguientes precios:

Compra: 18.20 pesos.

18.20 pesos. Venta: 19.29 pesos.

¿Qué banco tiene el dólar más barato hoy 30 de octubre?

De acuerdo con los precios mencionados, BBVA tiene el precio de venta del dólar más bajo, al cotizarse en 19.07 pesos este viernes 30 de octubre.

Recuerda que los precios de compra y venta del dólar pueden cambiar durante el día.