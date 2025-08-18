TE RECOMENDAMOS

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta por en ocho alcaldías:

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de la posible caída de granizo, lo que podría provocar encharcamientos, corrientes de agua en vialidades principales y caída de ramas o lonas.

Las autoridades recomendaron retirar basura de coladeras, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y, en caso de salir, portar paraguas o impermeable. La alerta se mantendrá vigente desde las 16:45 hasta las 23:00 horas de este lunes.

Para emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al número de Protección Civil (55-5683-2222).

