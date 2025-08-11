Adidas ofreció el lunes una disculpa pública tras la controversia desatada en México por el uso de unas sandalias tradicionales indígenas como inspiración para un nuevo modelo de calzado y que llevó al gobierno a anunciar que promoverá una reforma legal para evitar el plagio de artesanías.

Al excusarse por utilizar los huaraches del estado sureño de Oaxaca como referencia para la elaboración del modelo “Oaxaca Slip-On”, la firma alemana dijo a The Associated Press en un correo electrónico que reafirmaba su compromiso de colaborar con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo de Yalálag en un “diálogo respetuoso que honre su legado cultural”.

“Adidas reconoce y valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su patrimonio artesanal” , señaló el mensaje que envió la subgerente de Relaciones con los Medios de Comunicación de Adidas, Julia Dusemond.

Los huaraches son unas sandalias planas con un hermoso trenzado que se realiza a partir de tiras de cuero y que lleva una suela del mismo material o en ocasiones de hule de llanta. El calzado ancestral se fabrica de manera artesanal en varios estados del occidente y sur de México, entre ellos Oaxaca.

“Oaxaca Slip-On” fue desarrollado por Adidas Originals en colaboración con el reconocido diseñador estadounidense Willy Chavarría, quien también se disculpó por el incidente en varios medios.

El modelo que desató la polémica está inspirado en los huaraches, pero tiene una gran suela de zapatos deportivos que le da el toque urbano y moderno.

En el pasado han ocurrido otras controversias similares por el uso de diseños e indumentarias tradicionales mexicanas por parte de marcas internacionales.

Al ser preguntado sobre el pronunciamiento de Adidas, el secretario de Cultura de Oaxaca, Flavio Sosa, dijo el lunes a la AP que se esperará los resultados de una reunión que tendrán los habitantes de Villa Hidalgo de Yalálag con el gobernador del estado, Salomon Jara, y otras autoridades estatales y federales para definir la estrategia que se seguirá frente a la empresa alemana.

Adidas solicitó la semana pasada a Jara una reunión virtual para resolver el caso.

Sosa indicó que la comunidad de Villa Hidalgo de Yalálag determinará “cómo se repara el daño; segundo, la garantía de no repetición, y tercero, el tema de si se requiere o no una indemnización económica”.

La semana pasada el gobierno federal presentó un programa de certificación de artesanías, capacitación de productores y apoyo a una comercialización justa a la vez que anunció cambios legales para evitar plagios.