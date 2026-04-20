El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 20 de abril de 2026.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

Alcaldías en alerta por lluvias hoy en CDMX

La alerta aplica para las siguientes demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.

El periodo de riesgo está previsto de las 15:30 a las 23:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Riesgos: granizo, vientos fuertes y calles inundadas

De acuerdo con Protección Civil, los principales peligros asociados son:

🌧️ Lluvias intensas con acumulaciones de agua

con acumulaciones de agua 🌨️ Caída de granizo

💨 Rachas de viento superiores a 50 km/h

🌳 Caída de árboles, ramas y lonas

Estas condiciones pueden complicar la movilidad y generar riesgos para peatones y automovilistas.

Recomendaciones clave para evitar riesgos

Las autoridades capitalinas emitieron las siguientes recomendaciones:

Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable si sales

En caso de emergencia, se puede llamar al 911 o al 55-5683-2222.



