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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 20 de abril de 2026.
Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.
Alcaldías en alerta por lluvias hoy en CDMX
La alerta aplica para las siguientes demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.
El periodo de riesgo está previsto de las 15:30 a las 23:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones.
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Riesgos: granizo, vientos fuertes y calles inundadas
De acuerdo con Protección Civil, los principales peligros asociados son:
- 🌧️ Lluvias intensas con acumulaciones de agua
- 🌨️ Caída de granizo
- 💨 Rachas de viento superiores a 50 km/h
- 🌳 Caída de árboles, ramas y lonas
Estas condiciones pueden complicar la movilidad y generar riesgos para peatones y automovilistas.
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Recomendaciones clave para evitar riesgos
Las autoridades capitalinas emitieron las siguientes recomendaciones:
- Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar cruzar calles con corrientes de agua
- Usar paraguas o impermeable si sales
En caso de emergencia, se puede llamar al 911 o al 55-5683-2222.
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