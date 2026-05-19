La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó sobre la detección de actividad eléctrica y fuertes lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México la tarde de este martes 19 de mayo de 2026, por lo que pidió a la población extremar precauciones y mantenerse informada ante posibles afectaciones.

De acuerdo con el reporte más reciente, se registró actividad eléctrica en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Las autoridades capitalinas recomendaron:

Suspender actividades al aire libre

Evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas

No bañarse ni lavar trastes durante la tormenta debido al riesgo de conducción eléctrica por tuberías

Además, la SGIRPC pidió consultar la Alerta Amarilla y mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Sistema de Alerta Temprana.

Metro CDMX aplica marcha de seguridad por lluvias

Ante las fuertes lluvias en la capital, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que se implementó marcha de seguridad en toda la red para garantizar traslados seguros.

A través de redes sociales, el Metro detalló:

“Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la Red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”.

La medida podría provocar retrasos y mayor tiempo de espera en distintas líneas del Metro CDMX.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/3LHJGNhEPe — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 19, 2026

Metrobús reduce velocidad de unidades en todas las líneas

Por su parte, el Metrobús CDMX también emitió una alerta debido a las precipitaciones pluviales registradas esta tarde.

El sistema informó que la marcha de las unidades fue reducida en todas las líneas como medida preventiva.

“Toma en cuenta que por precipitación pluvial la marcha de las unidades se reduce en todas las líneas por seguridad”.

Las autoridades de movilidad pidieron a usuarios tomar previsiones, salir con anticipación y mantenerse atentos a las actualizaciones del servicio.

Lluvias y tormentas en CDMX hoy

Las fuertes lluvias en CDMX han provocado complicaciones viales, tránsito lento y riesgos de encharcamientos en diferentes puntos de la capital, por lo que Protección Civil reiteró el llamado a evitar zonas inundadas y seguir únicamente información oficial.

Las autoridades capitalinas mantienen monitoreo permanente ante el avance de las tormentas eléctricas y posibles afectaciones durante la tarde y noche de este martes.