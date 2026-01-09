Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta del municipio de Uruapan, Grecia Quiroz, fue detenida este viernes por autoridades mexicanas por presuntos vínculos en el asesinato del exalcalde de la misma localidad, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en el estado de Michoacán (oeste de México), según el Registro Nacional de Detenciones.

El arresto se llevó a cabo por miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía del Estado, la cual iniciará las investigaciones correspondientes sobre el nexo de Méndez Rodríguez con la muerte de Manzo, exesposo de Quiroz.

La captura se realizó en el despacho de Quiroz, elegida como alcaldesa de Uruapan tras el homicidio de Manzo a finales del año pasado.

Además, según medios mexicanos, la mujer -que también fue secretaria particular del exalcalde desde septiembre de 2024- fue puesta a disposición en la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía local para que se presente ante un juez que presuntamente libró la orden de aprehensión en su contra.

En una publicación en las redes sociales el 21 de julio de 2024, Manzo calificó a Méndez Rodríguez como una “mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social” para comunicar que sería quien le acompañaría como responsable del despacho del presidente en Uruapan.

Al momento de ser asesinado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de 2025, aunque familiares del edil aseguran que las autoridades no le habían dado protección pese a los reclamos del alcalde.

A finales de 2025, fueron detenidos siete guardias que formaban parte del equipo de escoltas de seguridad de Manzo.

Según las autoridades en Uruapan, operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El asesinato de Manzo desató una ola de protestas en todo México debido a la crisis de inseguridad que viven varias zonas del país.