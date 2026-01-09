La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono continua vigente para este viernes 9 de enero en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A través de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que "las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes, debido a que persiste el sistema de alta presión en el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados".

"Se estima para hoy que la calidad del aire será de mala a muy mala", reportaron.

¿Hasta qué hora se mantiene el Hoy No circula en la CDMX?

Los autos con engomado azul terminación de placa 0 y 9 con verificación 0 y 00 no podrán circular hasta después de las 10:00 de la noche de este viernes.

Las restricciones de circulación también aplican para:

Vehículos particulares con holograma verificación 2

Vehículos particulares con verificación 1 terminación 2, 4, 6, 8, 9 y 0

También es para las unidades que no tengan holograma de verificación como los modelos de demostración , autos nuevos , placas formadas por letras

Aplica para los que tienen pase turístico

Las autoridades informaron que los picos de contaminación se reportan entre la 1:00 de la tarde y 7:00 de la noche por lo que recomendaron evitar una serie de actividades en ese horario, entre las que están:

Evitar hacer actividades al aire libre como salir a correr, participar en actividades recreativas, cívicas, culturales o hacer algún tipo de ejercicio Suspender eventos al aire libre ya sea deportivos, culturales, espectáculos masivos en el horario antes mencionado No fumar en espacios cerrados Se recomienda que en especial, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares eviten exponerse a esos picos de contaminación

Asimismo, para los conductores de transporte privado o público se "recomienda recargar gasolina después de las 6:00 de la tarde y antes de las 10:00 de la mañana".