La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono continua vigente para este viernes 9 de enero en la Zona Metropolitana del Valle de México.
A través de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que "las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes, debido a que persiste el sistema de alta presión en el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados".
"Se estima para hoy que la calidad del aire será de mala a muy mala", reportaron.
¿Hasta qué hora se mantiene el Hoy No circula en la CDMX?
Los autos con engomado azul terminación de placa 0 y 9 con verificación 0 y 00 no podrán circular hasta después de las 10:00 de la noche de este viernes.
- Las restricciones de circulación también aplican para:
- Vehículos particulares con holograma verificación 2
- Vehículos particulares con verificación 1 terminación 2, 4, 6, 8, 9 y 0
- También es para las unidades que no tengan holograma de verificación como los modelos de demostración, autos nuevos, placas formadas por letras
- Aplica para los que tienen pase turístico
Las autoridades informaron que los picos de contaminación se reportan entre la 1:00 de la tarde y 7:00 de la noche por lo que recomendaron evitar una serie de actividades en ese horario, entre las que están:
- Evitar hacer actividades al aire libre como salir a correr, participar en actividades recreativas, cívicas, culturales o hacer algún tipo de ejercicio
- Suspender eventos al aire libre ya sea deportivos, culturales, espectáculos masivos en el horario antes mencionado
- No fumar en espacios cerrados
- Se recomienda que en especial, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares eviten exponerse a esos picos de contaminación
Asimismo, para los conductores de transporte privado o público se "recomienda recargar gasolina después de las 6:00 de la tarde y antes de las 10:00 de la mañana".
