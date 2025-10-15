Cientos de personas tanto pasajeros como conductores de DiDi reportaron que la mañana de este miércoles, 15 de octubre, la plataforma reportó fallas en su funcionamiento, creando complicaciones en cobro y trayectos en la Ciudad de México.

Inicialmente, varios usuarios publicaron en redes sociales que la aplicación de DiDi no cargaba por lo que pensaron que era su teléfono, pero al paso del tiempo se difundió que la falla era de la app.

Ante ello, según videos que se han viralizado, muestran a conductores concentrándose cerca de calzada de Tlalpan para manifestarse ante el problema de la plataforma, el cual los tiene sin trabajar.

En otro se muestra el momento que varios de los afectados acudieron a las oficinas de DiDi para exigir respuestas.

¿Cuándo se va a restablecer el servicio de DiDi?

"Nosotros estamos tratando de restablecer el sistema lo antes posible", dijo uno de los representantes de la app de servicio de movilidad sin comprometerse a dar una hora exacta.

Pese a los reproches de los afectados y sin responder el porqué de la caída de DiDi, los agentes dijeron que están " realizando unas actualizaciones importantes. Entonces se va a restablecer hacer el servicio a lo largo del día ".

Ante la visible molestia, los reclamos por fallas en el cobro y por las dudas de quienes estaban a la mitad de un viaje cuando empezó la desconexión, respondieron:

"Sus ganancias van a estar seguras, así que no se preocupen en cuanto se restablezca el sistema vamos a realizar todo el procedimiento necesario".

¿Qué hago si mi viaje se canceló o no pude completarlo por la caída?

Hasta el momento, DiDi no ha emitido detalles de cómo se resolverán los viajes que fueron interrumpidos o de que manera se vieron afectados los cobros.

Sin embargo, en el breve momento que salieron a responder los reclamos de sus socios conductores estos dijeron:

"Si estaban en algún viaje y las ganancias se vieron perjudicadas, nosotros nos vamos a encargar de que estén seguras. Entonces, ahorita definitivamente no podemos hacer nada más", sentenciaron.

Afectaciones por la caída de DiDi

Varios de socios de la app reportaron en X que no pudieron terminar su viaje o que llegaron tarde a su destino mientras descifraban que era una falla generalizada.

Otros aseguraron que ante la alta demanda de viajes, Uber aumentó sus precios dado a la tarifa dinámica que tienen.