Un robo poco común quedó captado en video: en Dallas, Texas, un sujeto utilizó un montacargas para llevarse un cajero automático; las imágenes muestran cómo el vehículo se acerca a la máquina, la levanta y se aleja del lugar tranquilamente; una mujer grabó el momento y compartió los detalles.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2026, en un banco de Texas ubicado sobre Walnut Hill Lane, cerca del Hospital Presbisteriano. Una residente de un complejo de departamentos cercano al lugar escuchó los ruidos, se asomó por la ventana y se dio cuenta que un hombre se estaba llevando el cajero automático.

En las imágenes dadas a conocer se observa que el vehículo avanza lentamente mientras transporta la pesada estructura. La maniobra llamó la atención por el tamaño de la maquinaria y por la facilidad con la que el sujeto consiguió retirar el cajero de su sitio.

Pero, de acuerdo con la testigo, dicho robo no fue precisamente discreto ya que el ruido que el delincuente provocó al llevarse el cajero hizo que la mujer se despertara en la madrugada y diera aviso a las autoridades.

"El Departamento de Policía de Dallas dijo que los oficiales respondieron a una llamada de robo justo antes de las 3:30 a.m. en Walnut Hill Lane, cerca del Hospital Presbiteriano. La ubicación corresponde a una sucursal de Bank of Texas. No se han realizado arrestos, y la investigación está en curso, dijo la policía", informó el medio CBS News.

Fue así como la policía de Dallas confirmó que investiga el caso, pero dejó en claro que hasta el momento no se ha detenido a la persona que cometió el delito; tampoco se informó si el delincuente logró llevarse dinero.

A large forklift picked up an ATM from a bank drive-thru lane in Dallas, Texas, and slowly drove away with it. The woman who recorded the video told CBS News she was woken up by the noise and called police. The Dallas Police Department said officers responded to a burglary call just before 3:30 a.m. on Walnut Hill Lane, near Presbyterian Hospital. The location corresponds to a Bank of Texas branch. No arrests have been made, and the investigation is ongoing, police said. — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

El caso llamó la atención por la forma tan inusual en que se cometió el robo: en lugar de utilizar un vehículo para impactar o arrastrar el cajero, como ocurre en otros atracos de este tipo, el responsable recurrió a una máquina especializada para levantarlo y llevárselo completo. Mientras continúan las investigaciones, el video del insólito asalto se ha difundido en medios y redes sociales.