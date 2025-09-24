El caso de la muerte de Paloma Nicole, de 14 años, tras ser sometida a un implante mamario en Durango ha llegado a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER).

Este miércoles durante la sesión de preguntas de la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal se comprometió a brindar apoyo a la familia de la menor y al padre que ha reportado que su hija fue víctima de "negligencia criminal".

"Buscamos a la familia y vemos en que podemos ayudar", afirmó la presidenta.

Luego de darse a conocer que presuntamente la madre de Nicole y su pareja estuvieron involucrados en la cirugía estética, el organismo que respalda a los médicos certificados en este tipo de intervenciones se pronunció.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales informó: "Se ha solicitado la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias".

Además, la asociación de cirugía plástica indicó que por su parte también están investigando para establecer si "se acreditan elementos de mal praxis en agravio de la paciente" y en su caso aplicar las sanciones correspondientes.

Carlos Said Arellano dio una entrevista a medios de comunicaciones de Durango en la que dijo que él no tenía conocimiento del procedimiento médico al que fue sometida Paloma Nicole en una clínica ubicada en la calle Fénix.

Relató que tras varios días de que la menor de 14 años estuvo internada, se le informó que la causa del deceso fue por complicaciones por un presunto contagio de Covid.

Asimismo, en sus redes sociales el pasado 21 de septiembre, Carlos Said señaló que la operación de implantación de senos fue realizada por "el Dr. V. M. R. G., hijo del magistrado V.M.R. L., en complicidad con su madre P.J. E. Q.".

El padre de Paloma Nicole dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia estatal luego de percatarse en el velorio que su hija llevaba puesto un corpiño quirúrgico, tenía heridas en el área de tórax y los implantes.

" El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó “enfermedad” como causa de muerte, intentando encubrir la verdad ", escribió en su publicación.