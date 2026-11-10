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Un soldado de Estados Unidos fue arrestado el martes en Inglaterra bajo sospecha de espionaje relacionado con Rusia, informó la policía antiterrorista.
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El hombre, de 41 años y cuya identidad no fue revelada, fue detenido cerca de Gloucester bajo sospecha de violar dos secciones de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 por ayudar a un servicio de inteligencia extranjero y por obtener o divulgar información protegida.
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La Policía Metropolitana indicó que sus fuerzas antiterroristas trabajaron estrechamente con el FBI y el ejército de Estados Unidos.
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El director del FBI, Kash Patel, lo calificó como un “arresto importante” relacionado con acusaciones de espionaje que son de “máxima preocupación” para Estados Unidos y sus aliados.
“Este FBI no tolera a nadie que rompa su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios”, dijo Patel.
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