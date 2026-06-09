La tormenta tropical Boris se degradó a depresión tropical tras tocar tierra en México, pero sus remanentes continúan provocando lluvias intensas, oleaje elevado y afectaciones en varias entidades del país. Ante este panorama, el Gobierno de México mantiene activos los protocolos de emergencia y vigilancia en las zonas de mayor riesgo.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gobierno federal, las principales afectaciones por Boris se concentran en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde se han reportado encharcamientos viales, anegaciones urbanas, caída de árboles, bardas y techos en estructuras ligeras, además de interrupciones temporales en el suministro eléctrico.

Estados afectados por Boris

Las autoridades informaron que los daños se han registrado principalmente en:

Guerrero

Oaxaca

Asimismo, las lluvias asociadas a los remanentes de Boris continuarán afectando otras entidades del Pacífico mexicano, entre ellas:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con acumulados puntuales intensos en:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

¿Dónde suspendieron clases por Boris?

Como medida preventiva ante las lluvias, el oleaje elevado y el incremento del nivel del mar, las autoridades determinaron la suspensión de clases en la región Costa de Oaxaca.

La decisión busca proteger a estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones meteorológicas adversas que podrían persistir durante las próximas horas.

Además, se habilitó un refugio temporal en el Auditorio del Albergue Escolar de San Mateo del Mar para atender cualquier situación de emergencia derivada de las lluvias.

Cierran playas y puertos por condiciones peligrosas

Las autoridades también ordenaron el cierre preventivo de playas y puertos a la navegación menor debido al oleaje elevado y al fenómeno conocido como mar de fondo, que representa riesgos para embarcaciones y turistas.

Mientras tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y autoridades estatales mantienen operativos de vigilancia y atención a la población en las zonas afectadas.

Continúan las lluvias en México

El Gobierno federal exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.

Las autoridades también pidieron especial atención en regiones montañosas debido al riesgo de deslaves y deslizamientos de laderas ocasionados por la saturación del suelo.