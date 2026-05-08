La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes que los consulados mexicanos en Estados Unidos hagan política en ese país y defendió que su función es proteger y asistir a los ciudadanos mexicanos tras una información adelantada por CBS News sobre una supuesta revisión de Washington a estas oficinas.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falsa”, afirmó la mandataria en su conferencia desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, al ser cuestionada sobre la información difundida por la cadena estadounidense.

¿Qué reveló CBS News sobre la revisión de los consulados mexicanos en Estados Unidos?

CBS News informó este jueves, con base en un funcionario estadounidense, que el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en el país, lo que podría derivar en el cierre de algunas oficinas por orden del secretario de Estado, Marco Rubio.

Sheinbaum aseguró que su Gobierno no ha recibido información oficial sobre esa revisión y sostuvo que “no tendría por qué ser”.

“Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos”, expresó.

La presidenta explicó que los consulados mexicanos realizan trámites como actas de nacimiento, procesos de doble nacionalidad, orientación para el retorno a México y asistencia en casos de redadas o detenciones migratorias.

“Cuando hay un asunto de una redada o alguna situación que vive algún mexicano, pues tiene la obligación de darles protección, de darles un abogado, de apoyarles”, explicó.

La mandataria rechazó que estas tareas impliquen una injerencia en la política estadounidense.

“No estamos de acuerdo. Además, no es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del Gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación”, sostuvo.

Sheinbaum afirmó que México respeta el principio de autodeterminación de los pueblos y que no busca influir en la política interna estadounidense por congruencia.

“Nosotros no tenemos por qué influir en la política de Estados Unidos desde México. ¿Qué hacemos? Pues defendemos a los mexicanos que viven allá, porque es nuestra responsabilidad”, añadió.

La versión sobre la revisión consular ocurre en medio de tensiones recientes entre Ciudad de México y Washington, luego de señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el narcotráfico, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, acusaciones ante las que Sheinbaum ha pedido pruebas.

A esto se suma la muerte, el mes pasado, de dos funcionarios estadounidenses que supuestamente trabajaban para la CIA en territorio mexicano sin conocimiento del Gobierno de Sheinbaum.