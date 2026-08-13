Los exámenes de control presencial 2026 de la UNAM comenzaron desde el 12 de agosto y el caso de una aspirante ha provocado indignación en redes sociales.

Se trata de Brisa García, una joven indígena zapoteca de 17 años, quien asegura que obtuvo un puntaje perfecto en el examen de admisión para la Facultad de Medicina, pero que no fue convocada para presentar el examen de control presencial programado en la sede de Oaxaca.

Tanto ella como su padre exigen que la Universidad Nacional Autónoma de México les explique el motivo de la decisión.

Brisa García asegura que obtuvo puntaje perfecto y no fue convocada

Brisa García acudió a la sede de la UNAM en Oaxaca para solicitar una explicación sobre por qué no apareció entre las personas convocadas al examen de control presencial, pese a que, asegura, obtuvo un resultado perfecto en el proceso de admisión.

Entre lágrimas, la joven afirmó que estaba dispuesta a presentar nuevamente la evaluación para demostrar que consiguió su lugar de manera legítima.

“Que me digan cuál es el motivo por el cual no me dejan presentar el examen que estoy dispuesta a realizar para demostrar que mi lugar lo obtuve limpiamente”, declaró.

La aspirante también señaló que el mensaje recibido por parte de la universidad era demasiado general y que nunca se le informó la razón específica por la que no podía presentar la prueba.

“No me han dicho nada. El mensaje es muy general. No explican la situación por la cual no se me permite hacer el examen”, aseguró.

Brisa relató que dedicó un año completo de preparación para ingresar a Medicina e incluso hubo días en los que sacrificó horas de sueño para estudiar.

“Me preparé con un año de anticipación. Había días en que llegaba a no dormir y al día siguiente iba a la escuela”.

#Oaxaca 🔴|| Con lágrimas en los ojos, Brisa García y su padre Pablo García acuden a la sede del examen de control de la @UNAM_MX para pedir una explicación sobre por qué no le permitieron su registro a esta evaluación, a pesar de haber sacado puntaje perfecto en el primer… pic.twitter.com/bugOmvxiFG — ES PRIMERA MX (@esprimeramx) August 13, 2026

Padre de Brisa denuncia una presunta violación a sus derechos

Brisa estuvo acompañada por su padre, Pablo García, originario de San Baltazar Guelavila, comunidad zapoteca de Oaxaca, quien afirmó que únicamente buscan una explicación justificada por parte de la UNAM.

“Solicitamos una explicación justificada. Queremos saber por qué razón no le dan la oportunidad a mi hija, nada más”, expresó.

El padre explicó que para él la situación representa un acto de vulneración de los derechos de su hija como aspirante.

"Definitivamente [es una injusticia]. Totalmente [un acto de discriminación]. Violación a sus derechos como aspirante, inclusive como a sus derechos humanos", detalló.

Además, consideró que podría tratarse de un acto de discriminación debido a sus orígenes, aunque por el momento no cuentan con elementos para probarlo.

“Puede ser alguna discriminación por pertenecer a un pueblo originario o tantas cosas, pero con precisión en este momento no sabríamos decirlo”, señaló.

La UNAM responde al caso de Brisa García

Tras la petición pública de Brisa García, el secretario de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López, informó a medios de comunicación que la universidad se reunirá con la aspirante y su familia para revisar su caso.

El funcionario explicó que personal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) viajará a Oaxaca para analizar lo ocurrido y dar una respuesta a su solicitud.

“La próxima semana, la Dirección General de Administración Escolar estará acá para revisar su caso. Tendrá una cita para analizar la circunstancia correspondiente y se les dará respuesta a sus peticiones”, declaró Mauricio López.