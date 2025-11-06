La nueva entrega del popular videojuego "Grand Theft Auto VI" ("GTA VI"), inicialmente prevista para el otoño de 2025 y luego anunciada para la primavera, fue aplazada de nuevo para el 19 de noviembre de 2026, anunció el jueves el editor Rockstar Games.

"Sentimos agregar un poco de tiempo a la que ya ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos van a permitir terminar el juego con el nivel de finalización que ustedes esperan y merecen", dijo la empresa en un comunicado publicado en redes sociales.

En las transacciones electrónicas tras el cierre de la bolsa de Wall Street, hacia las 21H30 GMT, los precios de las acciones de la casa matriz de Rockstar Games, Take-Two Interactive, cayeron un 8%.

La última edición de la franquicia, Grand Theft Auto V, fue presentada en septiembre de 2013 y se convirtió en el estreno de videojuegos más exitoso de la historia, al recaudar 800 millones de dólares en sus primeras 24 horas en el mercado.

La historia se desarrollaba en el estado ficticio de San Andreas, inspirado en el sur de California, y tenía como protagonistas al ladrón de bancos retirado Michael De Santa, el gángster Franklin Clinton y el traficante de drogas y armas Trevor Philips.

Grand Theft Auto VI se ambientará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida en este caso, y buena parte del juego se desarrollará en un remedo de Miami llamado Vice City que ya ha sido escenario de otros títulos de la saga de Rockstar.