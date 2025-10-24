La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en conjunto con Techtronic Industries México, anunció el retiro del mercado y reparación gratuita de 9,014 lavadoras a presión Ryobi, modelos RY142300 (presión eléctrica 2300 PSI) y RY142711VNM (presión eléctrica 2700 PSI).

El retiro se debe a que el condensador del equipo puede sobrecalentarse y reventar, provocando la expulsión violenta de piezas y generando riesgo de lesiones graves para los usuarios.

Aunque la empresa informó que en México no se han reportado incidentes, en Estados Unidos existen 135 casos de sobrecalentamiento, 41 explosiones y 32 personas lesionadas relacionadas con el mismo problema.

Techtronic Industries México contactará por correo electrónico a los propietarios registrados para pedir que dejen de usar las lavadoras de inmediato. Los consumidores pueden verificar si su modelo está afectado ingresando a la liga oficial:👉 https://www.ryobitools.com/pages/recall-pressure-washer

En caso de estar incluidos en el retiro, la empresa enviará sin costo un kit de reparación, que incluye un nuevo condensador y las instrucciones de instalación.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 800 843 1111 o visitar la página www.ryobitools.com.