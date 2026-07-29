Joshua Kushner, cuñado de Ivanka Trump, es cofundador del fondo de capital riesgo Thrive Capital, la empresa que podría liderar el proyecto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino , para abrir la puerta a la inversión privada.

Joshua Kushner fundó Thrive Capital en 2009, a los 24 años, justo después de graduarse en Harvard College y antes de ingresar a la Harvard Business School, con capital inicial procedente de su familia, una de las dinastías inmobiliarias de Estados Unidos.

El hermano menor de Jared Trump, casado con la hija de Donald Trump, Ivanka, y ex asesor del presidente de Estados Unidos, ha mantenido una posición política mucho más alejada del entorno republicano de la familia.

Este martes, la FIFA confirmó que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella, que consolidará las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Infantino aseguró que, a falta de los acuerdos finales y las aprobaciones requeridas, se prevé que Thrive lidere el grupo de inversores propuesto para FIFA Forward Enterprise.

Nacido el 12 de enero de 1985 en Livingston (Nueva Jersey), Joshua Kushner fundó y dirige la firma de capital riesgo Thrive Capital, que ha respaldado a algunas de las 'startups' más destacadas de la última década, como Instagram, Spotify y OpenAI.

Thrive fue valorada en 5,300 millones de dólares en una ronda de financiación de 175 millones de dólares en enero de 2023; se estima que Kushner posee una participación del 66%, según la revista Forbes.

Actualmente gestiona en torno a 25,000 millones de dólares en activos.

Entre los inversores de Thrive se encuentran el CEO de Disney, Bob Iger, y multimillonarios de la envergadura de Henry Kravis y Mukesh Ambani.

El hijo menor del magnate inmobiliario Charles Kushner, superviviente del Holocausto, cofundó en 2022 también la compañía de seguros de salud Oscar Health, uno de sus proyectos más ambiciosos que se basa en su convicción personal de que la tecnología puede transformar la atención médica.

Por otro lado, en diciembre de 2025, OpenAI anunció que adquirió una participación en la firma de capital de inversión Thrive Holdings con el fin de acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA) empresarial.

Al respecto, Joshua Kushner expresó su "entusiasmo" por integrar los modelos, productos y servicios de OpenAI "en sectores que creemos que tienen un enorme potencial para beneficiarse de la innovación y la adopción tecnológica”.

El empresario, de 41 años, tiene una fortuna valorada en 3,6 mil millones de dólares.

Está casado con la supermodelo estadounidense Karlie Kloss, de 33 años, y son padres de tres hijos.