Este miércoles se registró una riada en Nepal que ha dejado hasta el momento un centenar de muertos y más de 900 desaparecidos, de acuerdo con EFE. En los videos que circulan en redes sociales se puede ver la magnitud del desastre: una inundación a gran escala que arrasó con pueblos enteros e infraestructura. Pero ¿qué es este fenómeno, por qué es tan devastador y qué lo causó en Nepal? Acá te contamos.

¿Qué es una riada?

Una riada, también conocida como avenida, inundación repentina o inundación relámpago, súbita o torrencial, es descrita por el sitio inundación.es como “una llegada de caudal desde aguas arriba, que ‘viene hacia’ la posición del observador” y se produce de “forma súbita, brusca e incluso impetuosa”.

Tremenda riada en Nepal.

Al menos 300 turistas desaparecidos y muchos muertos. pic.twitter.com/wkd1iLVBId — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) August 26, 2026

Además, este fenómeno se caracteriza por suceder en “las pequeñas cuencas torrenciales de montañas (barrancos y arroyos) y del litoral mediterráneo (ramblas y rieras)”.

De acuerdo con el National Weather Service de Estados Unidos, las riadas suceden “tras lluvias torrenciales, la rotura de una presa o dique, o la liberación repentina de agua retenida por un atasco de hielo”.

¿Por qué las riadas son tan devastadoras?

Las riadas pueden tener efectos destructivos debido a la fuerza y velocidad con la que se desplaza el agua. “Pueden arrastrar rocas, arrancar árboles, destruir edificios y puentes, y excavar nuevos cauces”, de acuerdo con el National Weather Service de Estados Unidos.

Además, el agua “puede alcanzar alturas de 9 metros o más” y “desencadenar deslizamientos de lodo catastróficos”.

Por otra parte, no hay tiempo para que la población tome medidas o reaccione, pues "no siempre se recibe una advertencia de que se avecinan estas inundaciones repentinas y mortales".

¿Qué causó la riada en Nepal?

De acuerdo con EFE, el origen de la riada en Nepal aún se está evaluando. En un primer reporte, se dijo que podría tener origen en “un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet”.

Más tarde, se sugirió que la inundación repentina pudo haber sido provocada por un terremoto que ocurrió a las 8:37 hora local.

Este sismo de magnitud 4.4, registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo un epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, el terremoto “habría provocado un gran deslizamiento de tierra, bloqueando el curso del río y originando después la inundación”.