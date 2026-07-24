La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Salud realiza un estudio epidemiológico para determinar si algún producto procedente de México está relacionado con el brote de ciclosporiasis investigado en Estados Unidos.

La mandataria explicó que la información difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) ha cambiado durante las investigaciones, pues inicialmente señaló productos mexicanos, después atribuyó el hallazgo a un falso positivo y ahora volvió a considerar esa hipótesis.

“Estamos pidiéndole a la Secretaría de Salud porque hubo una primera investigación de la FDA. Primero dijeron que era lechuga mexicana o que se exporta de ciertos lugares de México a Estados Unidos. Después dijeron que no, que la prueba que habían hecho era un falso positivo, así le llaman. Y ahora otra vez están retomando esto”, declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

La mandataria aseguró que su Gobierno proporcionará la información disponible una vez que avance el análisis de las autoridades sanitarias mexicanas.

“Se está haciendo un estudio epidemiológico para poder revisar si en efecto hay algo que tenga que ver con algún producto mexicano o no”, afirmó.

Las declaraciones se producen después de que la investigación estadounidense sobre el origen del brote se ampliara a nueve estados, con 11,573 casos posibles de ciclosporiasis en el país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con la agencia estadounidense, 1,947 personas infectadas con el parásito Cyclospora informaron haber estado expuestas a establecimientos de la cadena de comida rápida Taco Bell en las zonas afectadas.

Los CDC advirtieron que el número real de enfermos podría ser superior al registrado y que el brote posiblemente no esté limitado a los estados donde ya se han confirmado casos, mientras autoridades sanitarias de cerca de 40 entidades investigan posibles infecciones.

Las autoridades federales estadounidenses han relacionado el brote con lechuga iceberg cultivada en el estado mexicano de Guanajuato y distribuida por la empresa Taylor Farms, con sede en California, a restaurantes como Taco Bell.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de México informó que los análisis realizados en lechugas procedentes de la planta de Taylor Farms en territorio mexicano dieron negativo a la presencia del parásito.

Además, algunas autoridades estatales estadounidenses investigan fuentes distintas. En Carolina del Norte, por ejemplo, los casos locales aparentemente no están asociados al brote relacionado con Taco Bell y se analiza al cilantro y al perejil como posibles vehículos de transmisión.

La ciclosporiasis es una infección intestinal que provoca principalmente diarrea intensa y frecuente, además de pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos. Suele estar asociada al consumo de frutas o verduras contaminadas y no se transmite habitualmente de persona a persona.