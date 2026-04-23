Un tiroteo en un centro comercial de Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, dejó al menos 10 personas heridas, lo que representa la segunda balacera masiva en dicho estado en menos de una semana.

El incidente, considerado un "ataque directo", comenzó a las 13:22 hora local del centro de Estados Unidos (18:22 GMT), cuando dos grupos de personas discutieron en una zona de alimentos, afirmó ante los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, quien apuntó que " ya no hay un tirador activo ", aunque seguía prófugo.

" Desafortunadamente, hubo algunas personas inocentes que estaban en el área que también podrían haber recibido rondas de disparos. Por ahora, tenemos diez víctimas en hospitales locales ", explicó el funcionario a la prensa fuera del lugar de los hechos, al que llegó también el FBI.

El suceso ocurre después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, y después murió abatido por las autoridades.

Morse sostuvo que la policía "llegó muy rápidamente" al centro comercial en Baton Rouge, donde "aseguraron la escena" y " ya no hay un tiroteo activo ocurriendo".

También prometió más detalles del caso conforme avance la investigación, mientras que las cámaras de seguridad registraron el altercado en la zona de venta de alimentos del establecimiento.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, aseguró en sus redes sociales que ya está "en coordinación con los oficiales" y que habrá "actualizaciones" de información cuando haya más detalles, pero pidió por ahora "evitar el área".

Videos del incidente muestran a algunas de las víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida, así como a paramédicos que sacan en camillas a los heridos del centro comercial.

El tiroteo que ocurrió el domingo en Shreveport fue el más mortífero en Estados Unidos desde 2024, y acabó con el presunto responsable abatido por la Policía después de una persecución que terminó en la localidad vecina.

Estados Unidos ha registrado en lo que va del año 120 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas, según Gun Violence Archive, organización sin fines de lucro que recopila los datos los incidentes de violencia armada en el país.