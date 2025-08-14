De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy 14 de agosto, habrá lluvias intensas en la Ciudad de México y partes del Estado de México, que dejarían hasta 75 milímetros (mm) cúbicos de agua.

La lluvia de hoy es comparable, según los expertos, a lo que se le conoce en Asia como Tormenta Negra, un fenómeno de precipitaciones intensas, con cantidades de agua récord, que originó recientemente un desastre natural en Hong Kong y China.

En su comunicado de hoy, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que en la próximas horas la región central de la República Mexicana, incluido el Valle de México, habrá “lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros)”.

Se estima que las lluvias comiencen alrededor de las 16 horas con descargas elécticas y granizo.

Las condiciones climáticas que experimenta México, con lluvias en gran parte del país, se deben al monzón mexicano junto a otros factores como inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, así como humedad en el Pacífico y Golfo de México, y la onda tropical número 22 sobre el sureste y oriente, explica Conagua.

¿Qué es la Tormenta Negra con la que se comparan estas lluvias?

La Tormenta Negra es la máxima alerta por lluvias torrenciales en Hong Kong utilizada por el Hong Kong Observatory cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que supone un riesgo extremo capaz de colapsar la infraestructura urbana sobre la que caiga.

Su activación implica prácticas de resguardo como suspensión de clases, evacuaciones masivas, cierre del transporte y paralización de servicios esenciales debido a un riesgo máximo de desbordamientos e inundaciones severas.

Hace unos días, este fenómeno dejó impactos históricos en Hong Kong y China. De acuerdo con las estimaciones, se registraron 355.7 mm de lluvia en un día, el mayor volumen en más de 140 años, con un saldo de 44 fallecidos, evacuación de decenas de miles de personas, inundaciones y graves daños a la infraestructura de ambas regiones asiáticas.

En México no usa el término Tormenta Negra, o Black Rainstorm Warning Signal en inglés, para este tipo de tormentas, en su lugar, las autoridades del SMN de Conagua y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) utilizan alertas equivalentes como la alerta púrpura , que se activa cuando hay lluvias de más de 70 milímetros en menos de 24 horas.

Esta alerta fue activada el sábado pasado en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX por pronósticos de lluvias extremas que justamente superaron los 70 mm en un día.