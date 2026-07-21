TE RECOMENDAMOS

¿Por qué Messi dijo "olvidémonos de todo"? El video que desató teorías tras la derrota de Argentina

¿Por qué Messi dijo "olvidémonos de todo"? El video que desató teorías tras la derrota de Argentina

¿De qué murió Kaylee Hottle? El trágico accidente que terminó con la vida de la actriz de Godzilla vs. Kong

¿De qué murió Kaylee Hottle? El trágico accidente que terminó con la vida de la actriz de Godzilla vs. Kong

Rosalía desata la furia en Argentina tras un TikTok; ya piden boicot a sus conciertos

Rosalía desata la furia en Argentina tras un TikTok; ya piden boicot a sus conciertos

"Se ma*mó": Julián Quiñones rompe el silencio sobre Javier Aguirre y desata la polémica

"Se ma*mó": Julián Quiñones rompe el silencio sobre Javier Aguirre y desata la polémica

"Malos perdedores": el gesto de Argentina tras la final del Mundial que provocó una lluvia de críticas

"Malos perdedores": el gesto de Argentina tras la final del Mundial que provocó una lluvia de críticas

¿Enzo Fernández dejó a su esposa y después quiso recuperarla? El nombre de Thiago Almada aparece en la historia

¿Enzo Fernández dejó a su esposa y después quiso recuperarla? El nombre de Thiago Almada aparece en la historia

La segunda tormenta con nombre de la se encontraba a unos 145 kilómetros al suroeste de la ciudad Panama City, en Florida, con vientos máximos sostenidos de 96 km/h mientras giraba hacia el oeste.

Según las previsiones, Bertha comenzará a debilitarse el miércoles.

Advertencias de tormenta tropical siguen en vigor para partes de Florida y el estado de Luisiana.

Una combinación de marea y marejada ciclónica provocará inundaciones en zonas normalmente secas cerca de la costa inmediata, señaló el NHC.

Bertha puede generar de cinco a 10 centímetros de lluvia, con acumulados aislados de más de 15 centímetros hasta el jueves, desde el oeste de Florida hasta el sur de Luisiana, con riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas.

La temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, se prevé con una intensidad por debajo de lo normal este año debido al regreso de condiciones del fenómeno El Niño que reducen la actividad de huracanes en esta zona.

Una temporada promedio tiene 14 tormentas con nombre y siete huracanes, incluidos tres de gran intensidad.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]