La segunda tormenta con nombre de la temporada del Atlántico se encontraba a unos 145 kilómetros al suroeste de la ciudad Panama City, en Florida, con vientos máximos sostenidos de 96 km/h mientras giraba hacia el oeste.

Según las previsiones, Bertha comenzará a debilitarse el miércoles.

En la imagen de satélite se observan al #Huracán #Fausto en el océano #Pacífico, así como a la #TormentaTropical #Bertha, frente a la costas del sureste de Estados Unidos de América ⬇️ pic.twitter.com/ZSi441IddK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

Advertencias de tormenta tropical siguen en vigor para partes de Florida y el estado de Luisiana.

Una combinación de marea y marejada ciclónica provocará inundaciones en zonas normalmente secas cerca de la costa inmediata, señaló el NHC.

Bertha puede generar de cinco a 10 centímetros de lluvia, con acumulados aislados de más de 15 centímetros hasta el jueves, desde el oeste de Florida hasta el sur de Luisiana, con riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas.

La temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, se prevé con una intensidad por debajo de lo normal este año debido al regreso de condiciones del fenómeno El Niño que reducen la actividad de huracanes en esta zona.