Suiza inició este 2026 con la muerte de al menos 40 personas tras reportarse un incendio la madrugada del jueves 1 de enero dentro de un bar ubicado en la estación de esquí de Crans Montana.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, se muestra a las personas celebrando la llegada del Año Nuevo con botellas de champan en la mano de las cuales estaban pegados fuegos artificiales encendidos.

En seguida se ve como algunas de las flamas alcanzaron el techo del sitio provocando que el material del que estaba recubierto se empezara a consumir.

Los clientes incrédulos a lo que pasaba, se pusieron a graban con sus celulares como se extendían las llamas en una de las esquinas del techo.

Entre música y risas, se ve que varios de los asistentes se inmutan ante el peligro inminente.

Otras grabaciones muestran como el fuego alcanza a la zona de la barra, mientras entre movimientos bruscos se alcanza a ver que los asistentes buscan subir las escaleras.

Las escenas más desgarradoras tomadas aparentemente al exterior del bar se escuchan los gritos de desesperación de algunas mujeres que aún estaban atrapadas entre las flamas.

¿Sois tan retrasados mentales que montáis una fiesta en un sótano, encendéis bengalas bajo un techo aislante acústico (que prende que da gusto) y cuando todo está ardiendo os poneis a grabar el fuego entre risas?

40 fallecidos por ser imbéciles.

Bravo Suiza.

Empezamos bien. pic.twitter.com/P94MMX0A8u — Julius Master🎄N♱N (@JuliusMasteroso) January 2, 2026

Mientras a través del vidrio se observa como un hombre salta una barra para intentar alejarse del fuego.

¿Cuántas personas resultaron heridas en el incendio en Suiza?

De acuerdo con EFE, las autoridades informaron que al menos el incidente había provocado la muerte de 40 personas y había dejado 119 heridos.

De las víctimas que aún reciben atención médica hay 71 de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos y 4 serbios, un belga, un bosnio, un luxemburgués, un polaco y un portugués, mientras que del resto se desconoce aún su lugar de procedencia.

Varios testigos afirmaron que el espacio de eventos del sótano, donde se inició el fuego, estaba conectado con la planta baja únicamente por una escalera, que algunos describieron como "estrecha".

La fiscal del cantón suizo de Valais (suroeste), Béatrice Pilloud, indicó que el respeto de las normas de seguridad en el establecimiento es uno de los ejes de la investigación sobre la tragedia.