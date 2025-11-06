El expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue encontrado con vida este jueves tras cuatro días de haber sido reportado como desaparecido, según informó la fiscalía de Michoacán.

Correa Gómez llevaba desaparecido desde el pasado 2 de noviembre, cuando fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo, Michoacán, según la ficha de búsqueda oficial difundida por la fiscalía estatal.

En ella se afirmaba que se temía por su integridad ante la posibilidad de que fuera víctima de algún delito.

Por el momento, se desconoce el motivo de la desaparición del exalcalde y el lugar concreto en el que fue hallado.

¿Quién es el expresidente municipal de Zinapécuaro que desapareció tras el asesinato de Carlos Manzo?

Alejandro Correa Gómez, de 41 años, fue presidente municipal de Zinapécuaro, entre 2018 y 2021, abanderado por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

🟠📢 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

El exfuncionario fue reportado como desaparecido un día después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre tras un evento público del Día de Muertos, un crimen que ha conmocionado al país y ha puesto de relieve el recrudecimiento de violencia que vive el estado de Michoacán.

De acuerdo con registros y reportes estatales, desde el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y hasta el 3 de noviembre de este año, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.