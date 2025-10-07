Los seis ciudadanos mexicanos que habían sido detenidos en Israel tras participar en la denominada Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza, fueron liberados y han iniciado su repatriación hacia México, anunció este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La cancillería informó en un comunicado de que las seis personas, identificadas como Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, fueron trasladados desde Israel hacia Amán, la capital de Jordania.

"La cancillería agradece el apoyo del Gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de nuestros connacionales a ese país", señaló la nota.

Los seis activistas formaban parte de la flotilla internacional de carácter humanitario que buscaba romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza, con el objetivo declarado de entregar ayuda y expresar solidaridad con la población palestina.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada en aguas internacionales por fuerzas israelíes la semana pasada antes de llegar a su destino.

Tras su detención, los mexicanos fueron llevados al centro de reclusión de Ktziot, en el sur de Israel, donde el embajador de México en ese país, Mauricio Escanero, los visitó el fin de semana.

La SRE aseguró entonces que todos se encontraban en buen estado de salud y mantenían comunicación constante con las autoridades mexicanas.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados, y reitera que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior", añadió.

La liberación y repatriación de los mexicanos ocurre en medio de la tensión que persiste en la región, agravada por la situación humanitaria en Gaza y las acciones de organizaciones internacionales que denuncian las restricciones al ingreso de ayuda al enclave palestino.

México ha expresado en foros internacionales su oposición a las restricciones a la asistencia humanitaria en Gaza y presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra de Israel en el enclave.

Entre los liberados de la flotilla por el gobierno israelí, se encuentra un grupo de 21 activistas españoles, quienes han aterrizado en España junto a ocho compañeros de Países Bajos y Portugal.