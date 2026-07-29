Conectarse al wifi público en un aeropuerto, hotel, cafetería o plaza comercial puede ser muy útil para consultar mapas, confirmar reservaciones, pedir transporte o mantener contacto con familiares. Sin embargo, hacerlo sin precaución también puede poner en riesgo tus datos personales.

Por ello, la Revista del Consumidor, publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió una serie de recomendaciones para que los mexicanos puedan navegar de forma más segura durante sus viajes y evitar fraudes o el robo de información.

¿Qué es el wifi público?

El wifi público es una red de internet disponible para múltiples usuarios en lugares como aeropuertos, restaurantes, hoteles, centros comerciales o espacios gubernamentales.

Aunque resulta práctico, no todas las redes ofrecen el mismo nivel de seguridad. Las que cuentan con contraseña suelen incorporar mecanismos de protección adicionales, mientras que las redes abiertas pueden facilitar que terceros intercepten información o redirijan la navegación hacia sitios fraudulentos.

El semáforo de Profeco para saber si una red es segura

La Revista del Consumidor propone identificar el nivel de riesgo antes de conectarse.

Puedes conectarte con confianza cuando:

La red pertenece a un establecimiento identificado, como un hotel, aeropuerto, cafetería o dependencia gubernamental.

Solicita una contraseña para ingresar.

No pide información innecesaria, como contraseñas, datos bancarios, códigos PIN o accesos a otras aplicaciones.

Este tipo de conexiones son recomendables para utilizar mapas, mensajería instantánea o realizar búsquedas en internet.

Conéctate con precaución si:

La red es abierta y no tiene contraseña.

Desconoces quién administra el servicio.

El nombre de la red es genérico, por ejemplo: "Wifi Gratis" o similares.

En estos casos, Profeco recomienda limitar el uso a consultas sencillas y evitar ingresar contraseñas, realizar operaciones bancarias o compartir información personal.

Evita conectarte cuando:

Existen varias redes con nombres casi idénticos, como "Café Oficial" y "Café Free".

La red solicita información poco habitual, como contraseñas de otras cuentas, datos bancarios o códigos de seguridad.

Al navegar aparecen constantes redireccionamientos o ventanas emergentes.

También debes tener cuidado con las aplicaciones

La dependencia recuerda que la seguridad digital no depende únicamente del wifi.

Durante un viaje es común descargar aplicaciones para transporte, hospedaje o mapas, pero algunas plataformas falsas imitan el nombre y diseño de las originales para obtener información personal.

Antes de instalar una aplicación verifica que:

Se descargue desde la tienda oficial.

Tenga un número importante de descargas y buenas calificaciones.

No solicite permisos innecesarios como acceso a contactos, cámara o micrófono cuando no lo requiere.

Revisa siempre el sitio web antes de ingresar datos

Si necesitas acceder a una página de internet, verifica que la dirección sea la correcta y que aparezca el candado de seguridad en la barra del navegador.

Si el sitio cambia su apariencia habitual, muestra ventanas emergentes constantemente o redirecciona a otras páginas, lo más recomendable es salir inmediatamente y no ingresar información.

Recomendaciones de Profeco para usar wifi público de forma segura

La Revista del Consumidor aconseja seguir estas medidas: