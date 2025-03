Después de experimentar una cancelación masiva por hacer comentarios despectivos contra los mexicanos y su comida, Yahritza y su esencia volvieron a ser tema de conversación en redes sociales, ahora por presentarse en el concierto de Ana Bárbara.

Y es que los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez fueron invitados especiales de la cantante de regional mexicano para interpretar a dueto una canción, pero al subir al escenario el público los recibió entre gritos y abucheos.

Al notar el mal recibimiento por parte de sus fans, Ana Bárbara paró el show y pidió entre lágrimas que respetaran y apoyaran a los músicos de raíces mexicanas porque tenían talento y se merecían una segunda oportunidad.

“¿Me dejan hablar, mis bandidillos?”, preguntó Ana Bárbara, “Mis compañeros Joan Sebastian, mis compañeros Juan Gabriel, mis grandes maestros , siempre abrieron su corazón para mi talento y yo quiero que esta noche abran el suyo”, pidió la cantante.

Entre lágrimas, Ana Bárbara pidió que les dieran una segunda oportunidad tras la polémica que opacó su carrera musical y la oportunidad de conquistar el mercado mexicano con su apuesta por la música regional.

Los internautas no tardaron en reaccionar después de que los videos de su aparición en el concierto se hicieran virales en redes sociales comentarios como los siguientes circulan en los clips: “Se pasó Ana Bárbara, la gente fue a su concierto y nada más”, “Ya no hayan como estar en el gusto de México después de sus comentarios”, “La gente pagó por ir a verla a ella cantar, no a personajes que desprecian México”.

¿Por qué fueron cancelados Yahritza y su esencia?

Los músicos Yahritza, Armando y Jairo Martínez fueron cancelados por los mexicanos hace poco más de dos años cuando visitaron el país e hicieron comentarios sobre México y la comida.

Yahritza comentó en su momento que le gustaba el país, pero le molestaba el ruido ambiental que había, como los carros, que no la dejaban descansar; su hermano Armando también fue criticado por decir que prefería la comida de Washington que la mexicana: “Allá le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, señaló.

Sus comentarios no pasaron desapercibidos entre el público; en redes sociales se desató una ola de críticas y hate en su contra por hacer menos una cultura con la que están relacionados por ser hijos de migrantes mexicanos.

En una entrevista que dieron después, los jóvenes reflexionaron acerca de la intención de sus comentarios y dijeron que había sido un error de su parte, también señalaron que habían aprendido una lección y que le agradecían a sus fans por apoyarlos.