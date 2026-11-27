Durante la gira de promoción de su nuevo álbum Esquina 22, Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, fue cuestionado sobre los rumores de un posible embarazo de su hermana Ángela Aguilar y Christian Nodal. El cantante sorprendió a los fans de la pareja con su respuesta.

En entrevista con Venga la alegría, Leonardo confesó que no sabía nada sobre un posible embarazo de la intérprete de "Dime Cómo Quieres" y bromeó con que le llamaría en ese momento para reclamarle que no le hubiera contado.

"Ahorita mismo le voy a hablar a Ángela , a ver si es cierto. No me ha contado. 'Ya vi en redes ¿eh? Y no me has dicho nada'" , expresó.

Sin embargo, el intérprete confesó que le encantaría convertirse en tío y que ya le había dicho a su hermana que tuviera un bebé.

"A mí me encantaría porque es como si yo tuviera un bebé, pero sin la responsabilidad de que sea mío. Yo ya le he dicho que oye 'ya ten un bebé', me encantaría comprarle botitas y todo, y después cuando me canse te lo regreso", dijo.

Por otra parte, Leonardo aprovechó el momento para hablar de su relación con Christian Nodal, a quien considera un hermano, principalmente por el cariño que le ha demostrado a su familia.

"Lo adoro. Se hizo como mi hermano, por la cercanía, por el cariño que le tiene a mi familia. Eso se me hace que es lo más importante, puedes ser un artista muy grande y famoso como lo es y no te hace menos grande el llegar y adaptarte a una familia, al contrario, te hace más grande", explicó.

Además, el cantante miró hacia las cámaras y le mandó un mensaje a Nodal:

"Te quiero cuñado".

#ZonaDeEspectáculos ¡Leonardo Aguilar ya se ve como tío! 😱 El cantante asegura estar listo para esta nueva etapa ante los rumores de un posible embarazo de su hermana Ángela Aguilar. 👀 #VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno https://t.co/XVgRLfMoNJ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 26, 2026

Leonardo Aguilar se compromete con Adriana Caballero Fridstein

Días atrás, Leonardo Aguilar reveló a través de Instagram que llegará al altar con la exreina de belleza Adriana Caballero Fridstein.

El cantante compartió una fotografía en la que aparece abrazando a su prometida, mientras ella muestra su anillo de compromiso a la cámara.