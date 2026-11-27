La reina Camila tendría un deseo especial para esta Navidad: que el rey Carlos III pueda pasar tiempo con sus nietos, Archie y Lilibet, incluso si eso significa organizar un encuentro privado con el príncipe Harry y Meghan Markle en medio de las tensiones que todavía tienen con el príncipe William.

De acuerdo con un reporte de la revista Closer, la esposa del monarca estaría animándolo a recibir a los duques de Sussex en las fiestas decembrinas. La propuesta tendría como principal objetivo que Carlos fortalezca su relación con los pequeños, sin esperar a que los desacuerdos entre los adultos queden resueltos.

"Camila sabe cuánto extraña Charles a Archie y Lilibet, y le duele que no haya podido pasar con ellos el tiempo que deseaba (...) puede que tenga sus diferencias con Harry y Meghan, pero no cree que los niños deban sufrir por las rencillas familiares", reveló la fuente.

Agregó: "Él ya no es tan joven, y ella sabe lo mucho que significaría para él entablar una relación adecuada con sus nietos mientras aún pueda".

La propuesta, según el reporte, consistiría en organizar una visita familiar privada antes de Navidad. No se trataría necesariamente de una reconciliación pública ni de que los duques de Sussex regresen formalmente a la familia real, sino de permitir que el monarca comparta tiempo con sus nietos.

"No está sugiriendo que todos olviden el pasado de repente y se conviertan en una gran familia feliz, pero seguramente pueden dejar de lado sus diferencias el tiempo suficiente para que Carlos disfrute de tiempo con los niños (...) Carlos está empezando a aceptar la idea. De hecho, agradece su apoyo, pero tendrá que lidiar con la fuerte oposición de William, quien sigue desconfiando de Harry y Meghan como siempre", aseveró el informante.

Por su parte, el príncipe William mantiene sus reservas sobre los duques de Sussex, mientras que algunos colaboradores del Palacio de Buckingham también tendrían inquietudes ante la posibilidad de que una conversación privada termine convirtiéndose en información pública.

¿Por qué el príncipe William estaría en contra de una nueva reunión con Harry y Meghan?

La fuente afirmó a Closer que William tendría dudas sobre permitir que Harry y Meghan se acerquen nuevamente al círculo familiar. La inquietud estaría relacionada con los antecedentes de entrevistas, documentales y publicaciones en los que la pareja ha hablado de sus diferencias con la familia real.

¿Cuándo fue la última vez que el rey Carlos vio a Archie y Lilibet?

El rey Carlos III y la reina Camila se reunieron con Harry, Meghan y sus dos hijos el 10 de julio de 2026 en Highgrove House, la residencia familiar de los monarcas ubicada en Gloucestershire, Inglaterra. La reunión fue confirmada a ABC News y tuvo especial relevancia porque fue el primer encuentro conocido entre Carlos y sus nietos Archie y Lilibet desde 2022.