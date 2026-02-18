Caminar es una de las actividades físicas más sencillas, económicas y efectivas para mejorar la salud, pero la pregunta que millones se hacen es una: ¿cuántos pasos al día realmente ayudan a bajar de peso y a estar sano? Los expertos han opinado al respecto y explican si son necesarios los 10 mil pasos que tanto se asegura en redes sociales. ¡Conoce la cifra exacta!

Aunque durante años se popularizó la meta de los 10 mil pasos diarios, esta cifra ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, ya que algunos especialistas han señalado que la cantidad ideal puede variar según la edad, el peso y el nivel de condición física.

Bajar de peso es la meta que tienen algunas personas y caminar puede ser una de las actividades físicas que te ayuden a conseguirlo, sobre todo porque se han confirmado los beneficios que brinda caminar para la salud física y mental.

¿Cuántos pasos al día es recomendable para estar sano?

Un estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, titulado “Efectos de 10,000 pasos al día sobre la salud física y mental de participantes con sobrepeso en un entorno comunitario: un estudio preliminar” reveló que los 10 mil pasos al día tiene efectos positivos en la salud de las personas, incluyendo perder peso y una mejora en su condición física.

De acuerdo con la investigación: “los 30 participantes que acumularon 10,000 pasos al día tuvieron puntuaciones significativamente más bajas de ansiedad, depresión, ira, fatiga, confusión y malestar anímico total en comparación con las mediciones tomadas antes de la intervención (...) En cuanto a la salud física, los participantes que acumularon 10,000 pasos al día tuvieron un peso corporal, una circunferencia de cintura (CC), un IMC y un % de presión arterial significativamente menores”.

La conclusión a la que llegaron los expertos tras realizar este estudio es que un aumento de la actividad física acumulando al menos 10,000 pasos al día durante un período de 12 semanas mejora el estado físico y anímico en personas sedentarias con sobrepeso.

¿Cuántos km son 10 mil pasos?

Caminar 10 mil pasos equivale aproximadamente a 7 u 8 kilómetros, dependiendo de la longitud de la zancada.

¿Cuántas calorías quemas caminando 10 mil pasos?

Caminar 10 mil pasos diarios puede ayudar a quemar entre 300 y 500 calorías al día.

¿Cuánto se puede bajar de peso caminando?

Esto depende, ya que se tienen que considerar varios factores, como la actividad física, el estilo de vida, la alimentación, la edad, entre otros. Se puede bajar 1 o 2 kilos caminando siempre y cuando se lleve un estilo de vida que contemple todas estas variantes y claro, el acompañamiento de un profesional de la salud y de nutrición.

¿Cuántos pasos se deben dar al día para bajar de peso

De acuerdo con el NIH, 10 mil pasos sirven para bajar de peso; esto combinado con hábitos saludables y una alimentación balanceada.

¿Qué le pasa a mi cuerpo si camino 10,000 pasos diarios?

Según los expertos, caminar 10 mil pasos diarios puede ayudar a disminuir problemas de salud física y mental; asimismo, puede reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles y enfermedades cardiovasculares.

¿Cuántos pasos son equivalentes a 30 minutos de ejercicio?

30 minutos de ejercicio moderado a intenso equivalen, por lo general, a entre 3,000 y 5,000 pasos.

Mejor aplicación gratuita para contar pasos

Las mejores aplicaciones gratuitas para contar pasos en Android son Google Fit, Podómetro - Contador de Pasos (de Leap Fitness Group) y Pedometer (de ITO Technologies); estas aplicaciones destacan por su precisión, facilidad de uso y bajo consumo de batería.