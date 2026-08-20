Rociar vinagre en la puerta de casa se ha convertido en uno de los trucos caseros que más llaman la atención, especialmente entre quienes buscan mantener limpio su hogar, pero ¿sabes para qué sirve? Entérate en qué consiste este tip de limpieza y cómo debes usar dicho ingrediente de cocina para mantener tu casa impecable.

Una buena parte de los hogares en México tiene vinagre en su cocina y esto se debe a que es un producto muy utilizado en la elaboración de varios platillos y alimentos.

Sin embargo, su uso no se limita a la gastronomía, ya que también se ha descubierto que es un gran aliado para mantener los espacios limpios y en excelentes condiciones.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la puerta de la casa?

Principalmente, rocía vinagre en la puerta de la casa sirve para reducir algunos olores y para ayudar a mantener alejados a los insectos.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que contribuye a desprender determinados residuos y que explica buena parte de sus usos domésticos.

Por eso, algunas personas lo aplican en:

Marco de la puerta

Piso de la entrada

Esquinas

Zonas cercanas a pequeñas grietas

Algunas superficies de vidrio, siempre que sean compatibles con el producto.

¿El vinagre ahuyenta a las hormigas y cucarachas?

Sí, puede ayudar a mantener alejadas a las hormigas y cucarachas, por lo que es una solución efectiva para controlar y desaparecer a esta plaga.

El olor fuerte del vinagre molesta a estos pequeños insectos, por lo dicho ingrediente de cocina es utilizado como un potente insecticida natural.

¿Qué otros beneficios tiene rociar vinagre en la entrada?

-Ayuda a eliminar ciertos olores

En la entrada puede resultar útil cuando existe acumulación de humedad, suciedad o residuos provenientes del exterior.

-Ayuda a desprender suciedad

El ácido acético remueve algunos residuos, grasa y depósitos minerales de determinadas superficies.

¿Cómo preparar vinagre para rociarlo en la puerta?

Una de las formas más sencillas consiste en preparar una solución de vinagre blanco y agua (50% y 50%). Coloca ambos líquidos en un pulverizador limpio y agita suavemente. Después, aplícalo sobre el marco y algunas zonas del piso de la entrada.

¿Cada cuánto se puede rociar vinagre en la puerta?

Se recomienda utilizar una o dos veces por semana, especialmente durante temporadas en las que aumenta la presencia de insectos.

¿En qué superficies no conviene usar vinagre?

Evita aplicarlo sobre materiales delicados, superficies porosas o acabados que puedan reaccionar con sustancias ácidas. También es recomendable tener cuidado con:

Madera sin sellar

Mármol

Piedra natural.

Algunos acabados metálicos

Superficies enceradas

Tapetes y textiles.

En puertas y pisos, haz una prueba en una pequeña zona antes de extender la mezcla.