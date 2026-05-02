Arrancan los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los encuentros de la Liguilla de este sábado 2 de mayo mantendrán a los aficionados al límite de su asiento.

¿A qué hora es el Chivas vs Tigres?

Para esta primera ronda rumbo a conseguir su pase a las semifinales, el Guadalajara llega como visitante al terreno de los Auriazules.

Hora: Sábado a las 7:00 de la noche

Sede: Estadio Universitario

Dónde verlo GRATIS: Azteca 7

Vía streaming: Fox ONE

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tras semanas de ser superlíderes en la tabla general terminaron en el segundo lugar de la general tras acumular dos empates al hilo al cierre de la temporada regular.

Por su parte, Tigres terminó en el séptimo puesto tras ir ganando lugares durante las 17 jornadas, las cuales en sus últimos partidos tuvo dos victorias, dos empates y una derrota.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Atlas?

La Máquina Cementera llega este sábado con toda su fuerza para imponerse a los Rojinegros en su casa, sin embargo, estos prometen no dejarse sorprender en la cancha de juego.

Trasmisión EN VIVO: VIX

Televisión abierta: Canal 5

Hora del partido de IDA : 9:15 de la noche

: 9:15 de la noche Sede: Estadio Jalisco

El Cruz Azul obtuvo su pase a la Liguilla en el tercer puesto con 33 puntos a su favor, sólo por debajo de las Chivas Rayadas y Pumas.

Por su parte, el Atlas superó por un punto en los resultados generales a Tigres y a las Águilas del América que cerraron en con 25 puntos cada uno, dejándolos en el séptimo y octavo lugar de la tabla general.

Este cierre del Torneo de Clausura 2026 se da a un mes del arranque de la Copa Mundial de futbol de la FIFA en el Estadio Banorte, donde la Selección Mexicana será la encargada del partido inaugural.

Cabe recordar que Javier Aguirre convocó a 12 jugadores mexicanos que están jugando en la Liga MX, de los cuales cinco son de las Chivas