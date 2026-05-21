El estadounidense Kyle Busch, dos veces campeón de la Nascar y considerado uno de los mejores pilotos de la historia, murió el jueves a los 41 años, informó su familia en un comunicado.

Busch, que se encontraba en su 22ª temporada en la máxima categoría de la popular serie automovilística de Estados Unidos, había sido hospitalizado más temprano debido a una "enfermedad grave".

"En nombre de la familia Busch, de todos en Richard Childress Racing y de toda la Nascar, estamos devastados al anunciar el repentino y trágico fallecimiento de Kyle Busch", indicó la familia en una nota conjunta con la competición y su equipo.

"Toda nuestra familia de Nascar está con el corazón roto... Kyle era un talento excepcional, de esos que solo aparecen una vez por generación. Era feroz, era apasionado, tenía una habilidad inmensa y sentía un profundo cariño por este deporte y por los aficionados", agregó.

Busch ganó los títulos de la NAscar Cup Series en 2015 y 2019 y acumuló 63 victorias en su carrera, una cifra que lo sitúa noveno en la lista histórica del campeonato.

También fue dominante en las otras dos series nacionales de Nascar, con 102 triunfos en la O'Reilly Auto Part Series y 69 en la Craftsman Truck Series.

"En este momento increíblemente difícil, pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia y continúen teniéndolos presentes en sus pensamientos y oraciones", añadieron.

La Nascar es uno de los deportes de motor más populares en Estados Unidos.

Se caracteriza principalmente por carreras en óvalos de alta velocidad, en las que los pilotos conducen autos tipo stock diseñados específicamente para competir a más de 200 mph (321 km/h) en circuitos como el Daytona International Speedway y el Talladega Superspeedway.

Los orígenes de este deporte se remontan a la época de la Ley Seca, cuando los productores de alcohol clandestino modificaban sus autos para poder escapar de las fuerzas del orden.

Busch comenzó su carrera en la Nascar Cup con Hendrick Motorsports antes de unirse a Joe Gibbs Racing en 2008, donde pasó la mayor parte de su trayectoria antes de cambiar a Richard Childress Racing en 2023.

Conocido por su estilo de conducción agresivo e intrépido, el estadounidense se ganó el apodo de Rowdy, en referencia a un personaje de la película de 1990 de Tom Cruise "Days of Thunder (Días de trueno)".